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    Відомий український співак вчетверте став батьком (фото)

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    Віктор Павлік вчетверте раз став батьком - Відомий український співак вчетверте став батьком (фото)
    Віктор Павлік вчетверте раз став батьком
    Фото: instagram.com/viktorpavlik

    Катерина Репяхова народила Віктору Павліку сина

    Сьогодні, 15 червня, о 2:40 ночі, у 55-річного українського співака Віктора Павліка і його 27-річної дружини Катерини Репяхової народився син. Радісною новиною поділився Віктор на своїй сторінці в Instagram.

    Хлопчика назвали Михайлом.

    Віктор Павлік також опублікував фото з пологового будинку.

    «Сьогодні, 15 червня 2021, о 2:40, Михасик Павлік. 53 см, 3400 г. Слава Господу Богу!» – підписав фото Віктор.

    Фото: instagram.com/viktorpavlik
    Фото: instagram.com/viktorpavlik

    Про вагітність Катерини стало відомо в січні цього року.

    Для Катерини дитина стала первістком. Для Віктора малюк – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання.

    Наприкінці червня 2020 року син Віктора Павліка, в якого виявили рак, відмовився від терапії і звернувся до однокласників. 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії не допомогли перемогти злоякісну пухлину. Результати останніх КТ і МРТ показали, що хвороба прогресує, подальше лікування втратило сенс.

    Теги: діти Instagram співак
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    Відомий український співак вчетверте став батьком (фото)