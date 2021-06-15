Відомий український співак вчетверте став батьком (фото)

Катерина Репяхова народила Віктору Павліку сина

Сьогодні, 15 червня, о 2:40 ночі, у 55-річного українського співака Віктора Павліка і його 27-річної дружини Катерини Репяхової народився син. Радісною новиною поділився Віктор на своїй сторінці в Instagram.

Хлопчика назвали Михайлом.

Віктор Павлік також опублікував фото з пологового будинку.

«Сьогодні, 15 червня 2021, о 2:40, Михасик Павлік. 53 см, 3400 г. Слава Господу Богу!» – підписав фото Віктор.

Фото: instagram.com/viktorpavlik

Про вагітність Катерини стало відомо в січні цього року.

Для Катерини дитина стала первістком. Для Віктора малюк – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання.

Наприкінці червня 2020 року син Віктора Павліка, в якого виявили рак, відмовився від терапії і звернувся до однокласників. 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії не допомогли перемогти злоякісну пухлину. Результати останніх КТ і МРТ показали, що хвороба прогресує, подальше лікування втратило сенс.