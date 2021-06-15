Наступний саміт НАТО: стали відомі місце і дата проведення

Наступного року Іспанія відзначатиме сорокову річницю членства в Альянсі

Наступний саміт голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО відбудеться в Іспанії у 2022 році. Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

«Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі в Іспанії в 2022 році, а потім наступної зустрічі в Литві», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, генсек Альянсу Столтенберг подякував прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу за пропозицію прийняти саміт НАТО у 2022 році в Іспанії та додав, що це стане чудовою можливістю відзначити сорокову річницю членства цієї країни в Альянсі.

Нагадаємо, ввечері 14 червня лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У ньому йдеться, що «Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу».

Раніше стало відомо, що на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від президента США Джо Байдена чіткого «так» або «ні» у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.

Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

Як писав раніше «Главком», міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що у підсумковій декларації саміту НАТО було багато сигналів для Російської Федерації. За його словами, це – не лише підтвердження майбутнього членства України в Альянсі та надання ПДЧ на цьому шляху.