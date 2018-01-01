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    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея

    Саме так виглядає скромне житло міністра освіти російського Дагестану
    Шахабас Шахов - одна з найбільш впливових осіб дагестанської політики останніх років. З недавніх пір він звільнений з посади та є одним з фігурантів корупційного скандалу, який не так давно вибухнув в Дагестані. Слідство підозрює, що гроші, які були виділені для республіки з бюджету Росії, були викрадені і присвоєні місцевими чиновниками. Варто
    • Сьогодні, 10:30
    • Розсилка

    Саме так виглядає скромне житло міністра освіти російського Дагестану

    Шахабас Шахов - одна з найбільш впливових осіб дагестанської політики останніх років.

    З недавніх пір він звільнений з посади та є одним з фігурантів корупційного скандалу, який не так давно вибухнув в Дагестані. Слідство підозрює, що гроші, які були виділені для республіки з бюджету Росії, були викрадені і присвоєні місцевими чиновниками.

    Варто зазначити, що житло Шахова за стилем свого оформлення є доволі схожим на маєток колишнього очільника ГПУ Віктора Пшонки.

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    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
    Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея

    Джерело: trinixy.ru

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