Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея
- Сьогодні, 10:30
-
Розсилка
Саме так виглядає скромне житло міністра освіти російського Дагестану
Шахабас Шахов - одна з найбільш впливових осіб дагестанської політики останніх років.
З недавніх пір він звільнений з посади та є одним з фігурантів корупційного скандалу, який не так давно вибухнув в Дагестані. Слідство підозрює, що гроші, які були виділені для республіки з бюджету Росії, були викрадені і присвоєні місцевими чиновниками.
Варто зазначити, що житло Шахова за стилем свого оформлення є доволі схожим на маєток колишнього очільника ГПУ Віктора Пшонки.
Джерело: trinixy.ru