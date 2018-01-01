Скромний будинок міністра освіти Дагестану, який нагадує маєток Пшонки. Фотогалерея

Саме так виглядає скромне житло міністра освіти російського Дагестану

Шахабас Шахов - одна з найбільш впливових осіб дагестанської політики останніх років. З недавніх пір він звільнений з посади та є одним з фігурантів корупційного скандалу, який не так давно вибухнув в Дагестані. Слідство підозрює, що гроші, які були виділені для республіки з бюджету Росії, були викрадені і присвоєні місцевими чиновниками. Варто



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Саме так виглядає скромне житло міністра освіти російського Дагестану

Шахабас Шахов - одна з найбільш впливових осіб дагестанської політики останніх років.

З недавніх пір він звільнений з посади та є одним з фігурантів корупційного скандалу, який не так давно вибухнув в Дагестані. Слідство підозрює, що гроші, які були виділені для республіки з бюджету Росії, були викрадені і присвоєні місцевими чиновниками.

Варто зазначити, що житло Шахова за стилем свого оформлення є доволі схожим на маєток колишнього очільника ГПУ Віктора Пшонки.

Джерело: trinixy.ru