Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
- Сьогодні, 10:24
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Фото cerkva.info
Напередодні Нового року та Різдва собор виглядає по-особливому святково та урочисто
Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор у Києві – головний храм Української Православної церкви Київського Патріархату. Він відомий у всій Україні через свою надзвичайну красу, стриманість і величність. Це духовна пам'ятка українського народу.
Щоранку собор зустрічає прихожан для спільної молитви. Відкривши важкі високі двері, переступивши поріг собору, людина потрапляє в особливий світ духовної гармонії.
Напередодні Нового року та Різдва собор виглядає по-особливому святково та урочисто.
Слова тут зайві, це треба бачити!
Джерело: Gazeta.ua