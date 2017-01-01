Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору

Напередодні Нового року та Різдва собор виглядає по-особливому святково та урочисто

Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор у Києві – головний храм Української Православної церкви Київського Патріархату. Він відомий у всій Україні через свою надзвичайну красу, стриманість і величність. Це духовна пам'ятка українського народу. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Щоранку собор зустрічає прихожан для спільної



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Фото cerkva.info

Напередодні Нового року та Різдва собор виглядає по-особливому святково та урочисто

Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор у Києві – головний храм Української Православної церкви Київського Патріархату. Він відомий у всій Україні через свою надзвичайну красу, стриманість і величність. Це духовна пам'ятка українського народу.

Щоранку собор зустрічає прихожан для спільної молитви. Відкривши важкі високі двері, переступивши поріг собору, людина потрапляє в особливий світ духовної гармонії.

Напередодні Нового року та Різдва собор виглядає по-особливому святково та урочисто.

Слова тут зайві, це треба бачити!

Джерело: Gazeta.ua