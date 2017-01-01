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    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору

    Напередодні Нового року та Різдва собор виглядає по-особливому святково та урочисто
    Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор у Києві – головний храм Української Православної церкви Київського Патріархату. Він відомий у всій Україні через свою надзвичайну красу, стриманість і величність. Це духовна пам'ятка українського народу. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Щоранку собор зустрічає прихожан для спільної
    • Сьогодні, 10:24
    • Розсилка
    <span>Фото cerkva.info</span>
    Фото cerkva.info

    Напередодні Нового року та Різдва собор виглядає по-особливому святково та урочисто

    Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор у Києві – головний храм Української Православної церкви Київського Патріархату. Він відомий у всій Україні через свою надзвичайну красу, стриманість і величність. Це духовна пам'ятка українського народу.

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    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Слова тут зайві, це треба бачити! Яскраві фото Володимирського собору
    Фото: Фейсбук Лілія Стеф'юк
    Фото: Фейсбук Олександр Денисенко
    Фото: Фейсбук Олена Ярова

    Щоранку собор зустрічає прихожан для спільної молитви. Відкривши важкі високі двері, переступивши поріг собору, людина потрапляє в особливий світ духовної гармонії.

    Напередодні Нового року та Різдва собор виглядає по-особливому святково та урочисто.

    Слова тут зайві, це треба бачити!

    Джерело: Gazeta.ua

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    Київ УПЦ КП
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