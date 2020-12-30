Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію

Підвищення тарифів на електроенергію – це і є обіцяний кінець епохи бідності?

Кабінет міністрів скасував з 1 січня 2021 року пільговий тариф 90 коп./кВт год на перші 100 кВт для побутових споживачів. Відтепер весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі оплачуватимуть за єдиним тарифом ─ 1,68 грн / кВт.год, тариф діятиме до 31 березня.

Реакція на такі дії влади не змусила довго чекати – в соцмережах згадують обіцянки знизити тарифи та іронічно запитують про кінець епохи бідності.

Нагадаємо, у Кабміні стверджують, що одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів на електроенергію.

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