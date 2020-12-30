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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію

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    Почуття гумору не залишає українців - Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Почуття гумору не залишає українців
    Зображення: Процишин офіційний

    Підвищення тарифів на електроенергію – це і є обіцяний кінець епохи бідності?

    Кабінет міністрів скасував з 1 січня 2021 року пільговий тариф 90 коп./кВт год на перші 100 кВт для побутових споживачів. Відтепер весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі оплачуватимуть за єдиним тарифом ─ 1,68 грн / кВт.год, тариф діятиме до 31 березня.

    Реакція на такі дії влади не змусила довго чекати – в соцмережах згадують обіцянки знизити тарифи та іронічно запитують про кінець епохи бідності.

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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підвищення тарифів на електроенергію

    Нагадаємо, у Кабміні стверджують, що одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів на електроенергію.

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    Теги: тарифи електроенергія
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