Подорожчання проїзду в Києві: заступник мера натякнув, коли зростуть ціни

Столична влада запевнила, що після січневого локдауну тарифи на проїзд не зростуть

Секретар Київради не виключив, що подорожчання проїзду відбудеться у 2021 році

У першому кварталі 2021 року подорожчання проїзду в громадському транспорті Києва не буде.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу «Україна 24».

«У тому бюджеті, який Київрада прийняла на 2021 рік, у нас на перший квартал закладена певна компенсація для двох перевізників - це «Київпастранс» і «Київський метрополітен», - яка дозволяє поки не говорити про підвищення тарифу. Разом з тим, економічні передумови також для цього є», – зазначив він.

Водночас приватні перевізники розглядають можливість підвищення вартості проїзду на початку 2021 року. Проте, як повідомив Бондаренко, це рішення ще не прийнято.

«Разом з тим звучать різні цифри – від 10 до 12 грн. Пояснюється з боку перевізників це досить просто – є реальне зменшення пасажиропотоку на маршрутах. Інша історія – в січні збільшується мінімальна заробітна плата, це буде позначатися на вартості проїзду. Однак в січні ми точно такого підвищення ще не очікуємо», – підсумував Бондаренко.

Раніше представники приватних перевізників попередили, що у Києві знову подорожчає проїзд в маршрутках. Після локдауну тарифи зростуть до 10-12 грн.

Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

У жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу. На думку мера Києва Віталія Кличка, це допоможе витіснити з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту.

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