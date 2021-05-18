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    Соліст Одеського балету встановив рекорд України (фото)

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    Нове досягнення сприятиме популяризації класичного мистецтва і талановитих артистів - Соліст Одеського балету встановив рекорд України (фото)
    Нове досягнення сприятиме популяризації класичного мистецтва і талановитих артистів
    Фото: Юрій Літвіненко

    Андрій Писарєв здобув 18 міжнародних премій і нагород

    На сцені Одеського театру опери і балету соліт Андрій Писарєв встановили національний рекорд України за кількістю перемог на міжнародних конкурсах. Про це пише lotsia.

    Зазначається, що Андрій Писарєв здобув 18 міжнародних премій і нагород.

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    Соліст Одеського балету встановив рекорд України (фото)
    Соліст Одеського балету встановив рекорд України (фото)
    Соліст Одеського балету встановив рекорд України (фото)
    Фото: Юрій Літвіненко

    Андрій Писарєв народився в Україні, в місті Донецьк 1 квітня 1986 року. В 1995 році почав своє балетне навчання в Школі хореографічної майстерності Вадима Писарєва в Донецьку.

    Закінчив її з відзнакою у 2002 і вже з 2002 року підвищував рівень майстерності в Німеччині в Штутгарті у відомого на весь балетний світ майстра П.А. Пестова.

    У 2004-2008 роках працював у Донецькому Академічному Театрі Опери та Балету ім. А.Б. Солов’яненка як провідний соліст. Упродовж 2008-2014 років працював провідним солістом в Національній Опері України імені Тараса Шевченка у Києві.

    Андрій Писарєв виконує провідні партії в наступних спектаклях: «Дон Кіхот», «Сильфіда», «Лускунчик», «Спляча Красуня», «Лебедине Озеро», «Корсар», «Бачення Рози», «Спартак», «Ромео і Джульєтта», «Чарівна флейта»,«Шахерезада».

    Комітет Національного реєстру Рекордів України висловив упевненість в тому, що нове досягнення сприятиме популяризації класичного мистецтва і талановитих артистів.

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    Теги: Донецьк мистецтво рекорд навчання
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    Соліст Одеського балету встановив рекорд України (фото)