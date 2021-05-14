Портрет музи Пікассо пішов з молотка за понад $100 млн

«Жінка, яка сидить у вікна» – це портрет коханої художника Марії-Терези

Вже п’яту картину Пікассо продали на аукціоні за понад $100 млн

На аукціоні Christie's картину художника Пабло Пікассо «Жінка, яка сидить у вікна» продали за $103,4 млн.

Про це повідомили в аукціонному домі, повідомляє BBC.

Зазначається, що картина коштувала покупцю $90 млн доларів, а решту суми становила комісія.

«Жінка, яка сидить у вікна» – це портрет коханої художника Марії-Терези. В Christie's очікували, що картину продадуть за $55 млн.

Варто зазначити, що це вже п’ята картина Пікассо, яку продали за понад $100 млн.