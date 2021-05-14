Портрет музи Пікассо пішов з молотка за понад $100 млн
«Жінка, яка сидить у вікна» – це портрет коханої художника Марії-Терези
Вже п’яту картину Пікассо продали на аукціоні за понад $100 млн
На аукціоні Christie's картину художника Пабло Пікассо «Жінка, яка сидить у вікна» продали за $103,4 млн.
Про це повідомили в аукціонному домі, повідомляє BBC.
Зазначається, що картина коштувала покупцю $90 млн доларів, а решту суми становила комісія.
«Жінка, яка сидить у вікна» – це портрет коханої художника Марії-Терези. В Christie's очікували, що картину продадуть за $55 млн.
Варто зазначити, що це вже п’ята картина Пікассо, яку продали за понад $100 млн.До слова, майка зірки НБА Джордана пішла з аукціону за космічну суму.