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    Портрет музи Пікассо пішов з молотка за понад $100 млн

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    &laquo;Жінка, яка сидить у вікна&raquo; &ndash; це портрет коханої художника Марії-Терези - Портрет музи Пікассо пішов з молотка за понад $100 млн

    «Жінка, яка сидить у вікна» – це портрет коханої художника Марії-Терези

    Фото з відкритих джерел

    Вже п’яту картину Пікассо продали на аукціоні за понад $100 млн

    На аукціоні Christie's картину художника Пабло Пікассо «Жінка, яка сидить у вікна» продали за $103,4 млн.

    Про це повідомили в аукціонному домі, повідомляє BBC.

    Зазначається, що картина коштувала покупцю $90 млн доларів, а решту суми становила комісія.

    «Жінка, яка сидить у вікна» – це портрет коханої художника Марії-Терези. В Christie's очікували, що картину продадуть за $55 млн.

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    Варто зазначити, що це вже п’ята картина Пікассо, яку продали за понад $100 млн.

    До слова, майка зірки НБА Джордана пішла з аукціону за космічну суму.
    Теги: культура мистецтво аукціон
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