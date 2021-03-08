- Приречені стати зіркою. Десять найяскравіших юних актрис з глибинки

Вони працюють далеко від столиці, але про них варто знати всій країні

«Главком» регулярно публікує рейтинги молодих перспективних українських акторів. Митці-початківці потребують медійної підтримки та популяризації серед глядачів та читачів.

Цього разу наша увага до нової плеяди акторів з глибинки, так би мовити, увага тим, хто працює «подалі від столиці».

У полі зору – молоді талановиті актори та актриси з різних регіонів великої України: всі вони мають дані, аби сяяти на найбільших сценах та кіноекранах.

Не секрет, що в українській провінції часто можна розкопати унікальні поклади мистецького «бурштину». Не випадково кастинг-директори сучасного українського кінобізнесу протоптали перехресні стежки до Львова, Одеси, Франківська, Харкова у пошуках нових облич для українського кіно.

Якщо новий лонгрід «Главкома» комусь допоможе у благородній професійній справі відкриття нових українських зірок, то більшої нагороди годі й шукати.

Формуючи новий рейтинг «Главком» звернувся до колег з провідних театральних українських столиць. Профільним журналістам і критикам запропонували назвати перспективних і потенційно цікавих молодих акторів (на межі 30 років), які варті всеукраїнської уваги та ласих пропозицій з кіноіндустрії.

Театрознавці зі Львова, Одеси, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська надіслали в редакцію свої версії лонг-листів молодих, творчих та талановитих, за що колегам велика дяка.

В експертній раді працювали:

Юрій Чорней (Чернівці),

Юлія Сущенко (Одеса),

Михайло Милий (Харків),

Леся Зьола (Франківськ),

Катерина Сліпченко (Львів).

Наразі – перша частина рейтингу «Главкома». Вона присвячена представницям прекрасної статі в акторській галузі.

Владислава Аракелян

Харків

Театр ляльок імені Афанасьєва

Працює під крилом видатної режисерки Оксани Дмітрієвої.

Критики відзначають широкий творчий діапазон Владислави: здатна бути переконливо в різних амплуа та жанрах: від лірики до характерності. Аракелян за фахом аніматор, але розкривається як яскрава драматична актриса. В її досьє доволі гучні назви: «Матінка Кураж», «Гамлет», «Скотний двір», «Уявний хворий», «Лускунчик».

Її запрошують на зйомки в проєкті «Інтера» «Вещдок».

Владислава органічна і переконлива у виставах, які творять режисерка Оксана Дмитрієва та художниця Наталія Денисова – на перетині лялькового та драматичного театрів.

Інна Бевза

Івано-Франківськ

Національний драматичний театр імені І. Франка

Лавреатка професійного конкурсу українських читців імені Лесі Українки. Дебют у театрі – роль Бель у виставі «Красуня і чудовисько».

За короткий термін зуміла увійти в топ найкращих франківський актрис. Сталось це після того, як хвацько зіграла Гуцулку Ксеню (у мюзиклі) та шекспірівську Джульєтту (у експериментальному театрально-топографічному проєкті режисера Ростислава Держипільського).

Одне слово, вродлива героїня – постійна вакансія у всіх театрах світу. Чудово співає, чудово рухається.

Народившись на Київщині, зуміла за пів року стати дівочим символом найпопулярнішого театру на Заході України.

Сніжана Винарчук

Чернівці

Театр Ольги Кобилянської

Переїхавши з Івано-Франківщини до Чернівців, створила низку яскравих образів у репертуарі місцевого театру. Критики відзначають сильний темперамент, здатність актриси до серйозної деталізації кожного сценічного образу.

Ролі у виставах: «Кохання в стилі барокко», «Земля», «Срібний павук», «Малюк», «Юліан Цезаревич», «Маестро і Кароліна», «Чесний суддя», «Дванадцята ніч», «Трагедія бунту», «Скапен-штукар». На чернівецькій сцені втілила образ Лесі Українки у виставі «Поранкова душа».

Сенья Доляк

Одеса

Український театр імені В. Василька.

Актриса народилася у Фінляндії, недовго мешкала у Англії, а творче життя пов’язала з Україною. Помітний дебют стався у виставі за п’єсою Наталі Ворожбит «Демони» (роль Лідки). Робить перші кроки в академічному театрі, часто вводи та епізоди, але експерти бачать і велике яскраве майбутнє молодої акторки.

Актрису вже запрошують у рейтингові серіальні проєкти, зокрема, «Кріпосна», «Козаки», інші. В Одеському театрі імені В. В Василька керівництво надзвичайно чуйне до молодих акторів і нема сумніву, що попереду у актриси чимало цікавої роботи.

Софія Лешишак

Львів

Театр Лесі Українки

Учениця Олекси Кравчука. Лауреатка всеукраїнського конкурсу читців імені Лесі Українки. Учасниця етногурту «Ягоди». Сильний вокал, сценічна органіка.

Знімалася у кінопроєкті Михайла Крупієвського «Чубай, Говорити знову».

Задіяна у львівських проєктах «Герої Хаосу», «Галдамаш», «Уявні маршрути Львовом», «Сни літньої ночі», «Баба Пріся».

Люсьєна Надкернична

Чернівці

Театр імені Ольги Кобилянської

Родом з Чернігівщини, навчалася в Харкові. Зірка епізоду з потужним потенціалом актриси першого плану. Як і кожна хороша актриса, чекає на свого хорошого режисера, що стане для неї Пігмаліоном.

Зіграла помітні ролі у виставах: «Зачарована фея», «Як козакам роги виправляють», «Тисяча снопів вітру», «Шельменко-денщик», «Золоте курча», «Лавина», «Земля», «Чесний суддя», «Поранкова душа».

Вікторія Остапенко

Одеса

Український театр імені В. Василька

Переїхавши з Києва до Одеси, Вікторія тут не загубилася, а вийшла на перший план у репертуарній афіші популярного театру.

Красуня Турандот в однойменній виставі Івана Уривського, норовлива Венера в «Енеіді» Максима Голенка.

Вродлива і делікатна, магнетична і мудра – саме така вона у гучних одеських постановках відомих режисерів.

Вероніка Позняк

Львів

Театр Леся Курбаса

Учасниця гурту «Ягоди». Має вражаючий сценічний діапазон, сильний вокал. Ще студенткою брала участь у сценічних роботах за знаменитими п’єсами Чехова, Шекспіра, Сократа.

Задіяна в культових виставах львівських курбасівців: «Небезпечні зв’язки», «Благодарний Еродій», «Лісова пісня», «Маркіза де Сад».

Катерина Сударєва

Одеса

Український театр імені В. Василька

Актриса має гарний вокал, виразну зовнішність.

Активно задіяна в репертуарі одеського театру та спеціальних літературних проєктах одеситів (зокрема до 150-річчя Лесі Українки)

Шанувальники актриси з нетерпінням чекають її нову роботу у виставі Павла Івлюшкіна «Загнаних коней пристрілюють, чи не так?», у сенсаційній «данс-драмі» про кохання, виживання та танцювання у часи Великої депресії.

Іванна Терлецька

Івано-Франківськ

Працювала у Франківському драмтеатрі, згодом пішла у самостійне плавання, займається педагогічною діяльністю

Яскраво зіграла головну роль у виставі Ростислава Держипільського «Інтимна зона» за мотивами п'єси Володимира Винниченка «Закон». Але, на жаль, актриса вирішила шукати власну стежку поза прославленим театром.

Кажуть, у цю актрису з Франківська закохана добра дюжина столичних театральних акторів-легіонерів. «Краса – то страшна сила!» , – казала колись Фаїна Раневська.

Згодом, у наступній публікації «у бій підуть одні козаки». Очікуйте галерею регіональних секс-символів від сильної статі...

До зустрічі на «Главкомі»...

Олег Вергеліс, для «Главкома»