Приречені стати зіркою. Десять найяскравіших юних актрис з глибинки
Вони працюють далеко від столиці, але про них варто знати всій країні
«Главком» регулярно публікує рейтинги молодих перспективних українських акторів. Митці-початківці потребують медійної підтримки та популяризації серед глядачів та читачів.
Цього разу наша увага до нової плеяди акторів з глибинки, так би мовити, увага тим, хто працює «подалі від столиці».
У полі зору – молоді талановиті актори та актриси з різних регіонів великої України: всі вони мають дані, аби сяяти на найбільших сценах та кіноекранах.
Не секрет, що в українській провінції часто можна розкопати унікальні поклади мистецького «бурштину». Не випадково кастинг-директори сучасного українського кінобізнесу протоптали перехресні стежки до Львова, Одеси, Франківська, Харкова у пошуках нових облич для українського кіно.
Якщо новий лонгрід «Главкома» комусь допоможе у благородній професійній справі відкриття нових українських зірок, то більшої нагороди годі й шукати.
Формуючи новий рейтинг «Главком» звернувся до колег з провідних театральних українських столиць. Профільним журналістам і критикам запропонували назвати перспективних і потенційно цікавих молодих акторів (на межі 30 років), які варті всеукраїнської уваги та ласих пропозицій з кіноіндустрії.
Театрознавці зі Львова, Одеси, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська надіслали в редакцію свої версії лонг-листів молодих, творчих та талановитих, за що колегам велика дяка.
В експертній раді працювали:
- Юрій Чорней (Чернівці),
- Юлія Сущенко (Одеса),
- Михайло Милий (Харків),
- Леся Зьола (Франківськ),
- Катерина Сліпченко (Львів).
Наразі – перша частина рейтингу «Главкома». Вона присвячена представницям прекрасної статі в акторській галузі.
Владислава Аракелян
Харків
Театр ляльок імені Афанасьєва
Працює під крилом видатної режисерки Оксани Дмітрієвої.
Критики відзначають широкий творчий діапазон Владислави: здатна бути переконливо в різних амплуа та жанрах: від лірики до характерності. Аракелян за фахом аніматор, але розкривається як яскрава драматична актриса. В її досьє доволі гучні назви: «Матінка Кураж», «Гамлет», «Скотний двір», «Уявний хворий», «Лускунчик».
Її запрошують на зйомки в проєкті «Інтера» «Вещдок».
Владислава органічна і переконлива у виставах, які творять режисерка Оксана Дмитрієва та художниця Наталія Денисова – на перетині лялькового та драматичного театрів.
Інна Бевза
Івано-Франківськ
Національний драматичний театр імені І. Франка
Лавреатка професійного конкурсу українських читців імені Лесі Українки. Дебют у театрі – роль Бель у виставі «Красуня і чудовисько».
За короткий термін зуміла увійти в топ найкращих франківський актрис. Сталось це після того, як хвацько зіграла Гуцулку Ксеню (у мюзиклі) та шекспірівську Джульєтту (у експериментальному театрально-топографічному проєкті режисера Ростислава Держипільського).
Одне слово, вродлива героїня – постійна вакансія у всіх театрах світу. Чудово співає, чудово рухається.
Народившись на Київщині, зуміла за пів року стати дівочим символом найпопулярнішого театру на Заході України.
Сніжана Винарчук
Чернівці
Театр Ольги Кобилянської
Переїхавши з Івано-Франківщини до Чернівців, створила низку яскравих образів у репертуарі місцевого театру. Критики відзначають сильний темперамент, здатність актриси до серйозної деталізації кожного сценічного образу.
Ролі у виставах: «Кохання в стилі барокко», «Земля», «Срібний павук», «Малюк», «Юліан Цезаревич», «Маестро і Кароліна», «Чесний суддя», «Дванадцята ніч», «Трагедія бунту», «Скапен-штукар». На чернівецькій сцені втілила образ Лесі Українки у виставі «Поранкова душа».
Сенья Доляк
Одеса
Український театр імені В. Василька.
Актриса народилася у Фінляндії, недовго мешкала у Англії, а творче життя пов’язала з Україною. Помітний дебют стався у виставі за п’єсою Наталі Ворожбит «Демони» (роль Лідки). Робить перші кроки в академічному театрі, часто вводи та епізоди, але експерти бачать і велике яскраве майбутнє молодої акторки.
Актрису вже запрошують у рейтингові серіальні проєкти, зокрема, «Кріпосна», «Козаки», інші. В Одеському театрі імені В. В Василька керівництво надзвичайно чуйне до молодих акторів і нема сумніву, що попереду у актриси чимало цікавої роботи.
Софія Лешишак
Львів
Театр Лесі Українки
Учениця Олекси Кравчука. Лауреатка всеукраїнського конкурсу читців імені Лесі Українки. Учасниця етногурту «Ягоди». Сильний вокал, сценічна органіка.
Знімалася у кінопроєкті Михайла Крупієвського «Чубай, Говорити знову».
Задіяна у львівських проєктах «Герої Хаосу», «Галдамаш», «Уявні маршрути Львовом», «Сни літньої ночі», «Баба Пріся».
Люсьєна Надкернична
Чернівці
Театр імені Ольги Кобилянської
Родом з Чернігівщини, навчалася в Харкові. Зірка епізоду з потужним потенціалом актриси першого плану. Як і кожна хороша актриса, чекає на свого хорошого режисера, що стане для неї Пігмаліоном.
Зіграла помітні ролі у виставах: «Зачарована фея», «Як козакам роги виправляють», «Тисяча снопів вітру», «Шельменко-денщик», «Золоте курча», «Лавина», «Земля», «Чесний суддя», «Поранкова душа».
Вікторія Остапенко
Одеса
Український театр імені В. Василька
Переїхавши з Києва до Одеси, Вікторія тут не загубилася, а вийшла на перший план у репертуарній афіші популярного театру.
Красуня Турандот в однойменній виставі Івана Уривського, норовлива Венера в «Енеіді» Максима Голенка.
Вродлива і делікатна, магнетична і мудра – саме така вона у гучних одеських постановках відомих режисерів.
Вероніка Позняк
Львів
Театр Леся Курбаса
Учасниця гурту «Ягоди». Має вражаючий сценічний діапазон, сильний вокал. Ще студенткою брала участь у сценічних роботах за знаменитими п’єсами Чехова, Шекспіра, Сократа.
Задіяна в культових виставах львівських курбасівців: «Небезпечні зв’язки», «Благодарний Еродій», «Лісова пісня», «Маркіза де Сад».
Катерина Сударєва
Одеса
Український театр імені В. Василька
Актриса має гарний вокал, виразну зовнішність.
Активно задіяна в репертуарі одеського театру та спеціальних літературних проєктах одеситів (зокрема до 150-річчя Лесі Українки)
Шанувальники актриси з нетерпінням чекають її нову роботу у виставі Павла Івлюшкіна «Загнаних коней пристрілюють, чи не так?», у сенсаційній «данс-драмі» про кохання, виживання та танцювання у часи Великої депресії.
Іванна Терлецька
Івано-Франківськ
Працювала у Франківському драмтеатрі, згодом пішла у самостійне плавання, займається педагогічною діяльністю
Яскраво зіграла головну роль у виставі Ростислава Держипільського «Інтимна зона» за мотивами п'єси Володимира Винниченка «Закон». Але, на жаль, актриса вирішила шукати власну стежку поза прославленим театром.
Кажуть, у цю актрису з Франківська закохана добра дюжина столичних театральних акторів-легіонерів. «Краса – то страшна сила!» , – казала колись Фаїна Раневська.
Згодом, у наступній публікації «у бій підуть одні козаки». Очікуйте галерею регіональних секс-символів від сильної статі...
До зустрічі на «Главкомі»...
Олег Вергеліс, для «Главкома»
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