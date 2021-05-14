Порошенко пожертвував $100 тисяч Українському католицькому університету

Гроші підуть на будівництво нового Колегіуму навчального закладу УГКЦ

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко передав $100 тисяч на будівництво нового Колегіуму Українського католицького університету. Про це повідомляється на офіційній сторінці навчального закладу у Facebook.

«Новий Колегіум УКУ – це масштабний формаційний простір для студентів, працівників та гостей нашого університету. Будинок спроєктований за моделлю living learning community – спільноти, що живе і навчається разом. Офіційне відкриття Колегіуму заплановане на 26 червня», – йдеться у повідомленні.

Порошенко розповів, чому вирішив інвестувати в університет та розвиток якісної освіти: «Український католицький університет – це оновлення і, водночас, відродження традицій української освіти. Це нові підходи не лише до навчання, УКУ формує нове розуміння освіти як залучення до спільноти зі своїми високими цінностями, професійними стандартами і розумінням місії».

«Для мене важливим завжди було і є те, що за втіленням цієї місії стояли люди з великим моральним авторитетом – згадаю владику Любомира Гузара, Великого канцлера Блаженнійшого Святослава, довголітнього ректора і теперішнього президента владику Бориса Ґудзяка, ректора о. Богдана Праха, проректора Мирослава Мариновича. Без перебільшення, можу сказати, що їхнє бачення створило нове явище не лише в освіті, а й у всьому суспільному житті», – наголошує п’ятий Президент.

«На підтвердження цих слів нагадаю, що університет стабільно перебуває на найвищий сходинках українських освітніх рейтингів, дає якісну освіту не лише в гуманітаристиці, а й в ІТ, бізнес-менеджменті, в управлінні державним і суспільними процесами. Поза сумнівом, це навчальний заклад ХХІ століття, орієнтований на практику і на успіх його випускників у найрізноманітніших сферах діяльності», – констатує Порошенко..

«А ще важливо, що це український університет, тому що в ньому викладають і навчаються люди з різних кінців України. Вони приносять в його аудиторії розуміння всієї різноманітності нашого життя, формують бачення майбутнього і повертаються, щоб втілити його. Переконаний, що їм це вдасться, що УКУ багато зробив і зробить для оновлення України», – переконаний Порошенко.

Український католицький університет створений майже 20 років тому у Львові. Університет успадкував і продовжує наукову діяльність Греко-Католицької Богословської Академії, яку створив у 1928-1929 роках у Львові Митрополит Андрей Шептицький, а очолив її перший ректор о. Йосиф Сліпий. УКУ з року в рік очолює рейтинги українських вишів із найвищим середнім балом вступу. Окрім навчальних програм, які об’єднують талановитих студентів з усієї країни, а також потужних програм бізнес-освіти, УКУ відомий і сучасним кампусом та швидкими темпами його розбудови. Університет існує без жодного фінансування від держави завдяки благодійним внескам.

Великим канцлером Українського католицького університету є глава УГКЦ Блаженніший патріарх Святослав (Шевчук), президент Українського католицького університету – Архиєпископ і Митрополит Філадельфійський УГКЦ у США Борис (Гудзяк).

Як відомо, команда Порошенка у Києві реалізує масштабний проект створення Концерт-холу світового рівня. Відкриття «Roshen Concert Hall» планується у 2025 році. Окрім того, серед проектів, які вже реалізовані командою Порошенка – найбільший у світі річковий світло-музичний фонтан Рошен у Вінниці, створення центру Анни Київської у Франції, підтримка археологічних досліджень на місці поховання короля Данила Галицького у Польщі, будівництво єдиного за часів незалежності Театру на Подолі, а також зимове містечко Roshen Winter Village у Києві та зоопарк міжнародного рівня у Черкасах.

Від початку пандемії коронавірусу у Порошенка надали благодійної допомоги медичним закладам, лікарям та малозабезпеченим громадянам по всій країні на суму 150 мільйонів гривень. Зокрема, Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 медичних установ. Людям із вразливих груп торік передали 50 тисяч продуктових наборів, цього року вже зібрали і передали 12,5 тисяч пакунків.

Фото: Європейська солідарність

Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ста апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя.