Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну



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Ці двори нагадують кладовища з надгробками, черепами, павутиною і звуковими ефектами.

В США і Канада багато лютей на честь Геловіну перетворюють свої двори на справжні декорації до фільмів жахів.

Зокрема, креативні власники будинків за допомогою своїх креативних ідей створюють такі от моторошні двори, що нагадують кладовища з надгробками, черепами, павутиною, манекенами, що рухаються і звуковими ефектами.