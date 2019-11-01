  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну

    • Розсилка
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну

    Ці двори нагадують кладовища з надгробками, черепами, павутиною і звуковими ефектами.

    В США і Канада багато лютей на честь Геловіну перетворюють свої двори на справжні декорації до фільмів жахів.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну
    Справжні декорації для фільмів жаху. Моторошні фото дворів будинків, прикрашених до Геловіну

    Зокрема, креативні власники будинків за допомогою своїх креативних ідей створюють такі от моторошні двори, що нагадують кладовища з надгробками, черепами, павутиною, манекенами, що рухаються і звуковими ефектами.

    США Канада Геловін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ