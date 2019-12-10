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    Фото

    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея

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    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея

    У забігах взяли участь люди різного віку, а деякі навіть прихопили з собою домашніх тварин

    Тисячі бігунів вийшли на вулиці Глазго і Лондона, щоб взяти участь в щорічному Різдвяному пробігу «Santa Run 2019». У Глазго подібні забіги проходять з 2006 року, збираючи тисячі фунтів стерлінгів.

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    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея
    Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея

    Цього року близько 7 тисяч Сант бігли вулицями міста, щоб зібрати гроші на благодійність.

    Зокрема, у лондонському забігу взяли участь до 4 тисяч осіб. Більшість бігунів були в костюмах Санта-Клауса, також були учасники в костюмах оленів і сніговиків.

    У забігах взяли участь люди різного віку, а деякі навіть прихопили з собою домашніх тварин.

    Велика Британія благодійність
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