Тисячі британських Санта Клаусів взяли участь в благодійному Різдвяному пробігу. Фотогалерея



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У забігах взяли участь люди різного віку, а деякі навіть прихопили з собою домашніх тварин

Тисячі бігунів вийшли на вулиці Глазго і Лондона, щоб взяти участь в щорічному Різдвяному пробігу «Santa Run 2019». У Глазго подібні забіги проходять з 2006 року, збираючи тисячі фунтів стерлінгів.

Цього року близько 7 тисяч Сант бігли вулицями міста, щоб зібрати гроші на благодійність.

Зокрема, у лондонському забігу взяли участь до 4 тисяч осіб. Більшість бігунів були в костюмах Санта-Клауса, також були учасники в костюмах оленів і сніговиків.

У забігах взяли участь люди різного віку, а деякі навіть прихопили з собою домашніх тварин.