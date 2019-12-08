Джонсон пообіцяв ввести три нових типи віз у разі перемоги на виборах



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Джосон хоче ввести бальну систему оцінювання іноземних громадян, які в'їжджають до Великобританії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в інтерв'ю The Sunday Times заявив про намір створити нову систему контролю кордонів в разі перемоги на дострокових виборах 12 грудня.

Мова йде про введення трьох різних типів робочих віз, а також бальної системи оцінювання іноземних громадян, які в'їжджають до Великобританії.

Уточнюється, що перший тип віз видаватиметься тим, хто має серйозні заслуги на науковому, підприємницькому або культурних теренах, друга - кваліфікованим працівникам, які мають пропозиції про роботу в Британії, третя - трудовим мігрантам з низьким рівнем професійних навичок.

Джонсон зазначив, що представники першої і другої категорій матимуть високі шанси на отримання виду на проживання і громадянства країни.

На думку прем'єра, нова система дозволить «повернути контроль за кордонами» країни після виходу з ЄС, а також посприяє зниженню числа трудових мігрантів.

«Британія залишатиметься відкритою світу, але відкритою для всього світу на справедливих умовах», - заявив він.

Нагадаємо, Європейська Рада погодилася перенести термін виходу Великої Британії з ЄС з 31 жовтня 2019 року на 31 січня 2020 року за умови ратифікації британським парламентом угоди про вихід.

Джонсон пообіцяв до 25 грудня направити в парламент на голосування угоду щодо Brexit, узгоджену в жовтні з ЄС.

Як повідомлялося, Brexit спонсорували російські олігархи. Британська газета оприлюднила прізвища і докази.