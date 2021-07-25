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    Економіка та фінанси

    RAB-тариф дає розвиток електромережам і приносить 72 млрд грн податків в бюджет – Криволап

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    Планується, що за 13 років завдяки RAB-тарифу&nbsp;рівень втрат в електромережах скоротиться до середнього європейського рівня &ndash; 7,5%. - RAB-тариф дає розвиток електромережам і приносить 72 млрд грн податків в бюджет – Криволап
    Планується, що за 13 років завдяки RAB-тарифу рівень втрат в електромережах скоротиться до середнього європейського рівня – 7,5%.
    Фото: kp.ua

    Для модернізації електромереж в 2021 році в Україні запрацювала нова модель тарифоутворення для розподілу електроенергії

    RAB-тариф дозволить збільшити інвестиції в електромережі до 202 млрд грн за 10 років. Таке збільшення інвестицій дозволить скоротити час відключення світла вдвічі та зменшити втрати в електромережах. А також додатково залучити 72 млрд грн податків в бюджет країни та створити 14,5 тис. робочих місць. Про це повідомив Кирило Криволап, керівник Центру економічного відновлення, радник прем’єр-міністра.

    Опираючись на Національну економічну стратегію, погоджену Всесвітнім економічним форумом, експерт Кирило Криволап повідомив, що одним із ключових векторів розвитку енергетики та економіки є модернізація електромережевої інфраструктури, яка наразі потребує оновлення.

    «Рівень втрат в електромережах продовжує зростати. Для порівняння: у 2018 році ми втрачали 9,8% електроенергії, що передається в мережах, у 2020 році цей показник становив уже 10,4%. Рівень SAIDI (час відключення електроенергії) в Україні найбільший у Європі – 696 хвилин на рік. У Євросоюзі показники менші в десятки разів: у Польщі – 180 хвилин, у Німеччині – 23 хвилини», – зазначив експерт.

    Для модернізації електромереж 2021 року в Україні запрацювала нова модель тарифоутворення для розподілу електроенергії – RAB-тариф, метою якої є стимулювання інвестицій в інфраструктуру електромереж. За розрахунками Центру економічного відновлення, RAB-тариф за десять років допоможе залучити в проєкти цифровізації та автоматизації мереж до 202 млрд грн. Це дозволить скоротити SAIDI більш ніж удвічі – з 696 до 319 хв/рік.

    При цьому планується, що за 13 років рівень втрат в електромережах скоротиться до середнього європейського рівня – 7,5%.

    «Крім того, потенційно зменшиться розмір оплати за світло, оскільки ті 10,4% втрат, що виникли через зношення електричних мереж, закладені в тариф. Платять за це і пересічний українець, і український бізнес», - підкреслив Криволап.

    Керівник Центру економічного відновлення зазначив, що головна мета модернізації електромереж – сприяння розвитку економіки. За підрахунками Центру економічного відновлення, за десять років модернізація мереж згенерує 14,2 тис робочих місць і 72 млрд грн додаткових надходжень до держбюджету.

    Нагадаємо, член НКРЕКП Руслан Кайдаш зазначив, що RAB-тариф буде сприяти успішній приватизації державних пакетів акцій обленерго.

    Читайте також: RAB-тариф в перспективі знизить тарифи на електроенергію

    Теги: НКРЕКП інвестиції бюджет бізнес модель радник час
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    RAB-тариф дає розвиток електромережам і приносить 72 млрд грн податків в бюджет – Криволап