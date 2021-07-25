«Зеленському важко. Але мало хто розуміє природу цієї важкості», – Арестович

Олексій Арестович назвав рису, яка є величезним недоліком і водночас достоїнством президента

Президенту Володимиру Зеленському важко грати за правилами великої політики. Він прагне до конкретики під час різноманітних дипломатичних переговорів, а це шокує партнерів України. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович.

– Йому важко, але мало хто розуміє природу цієї важкості. У нього ж є риса, яка, з одного боку, є величезним недоліком, а з іншого величезним достоїнством. Він – не професійний політик. Наскільки я розумію, йому важко грати за всіма правилами великої політики, всі ці правильні заяви, ввічливі поклони. Він каже прямим текстом: у нас гинуть солдати восьмий рік, а ви там пропонуєте черговий саміт Східного партнерства, який нічого не дає, крім солодких посмішок і запевнень, що все буде добре. Він пропонує наповнювати діалог реальним змістом. І це, звісно, шокує наших партнерів. Найбільша дурість, яку ми зробили з 1991 року, – це те, що ми визначили Захід як старшого, а цього не треба було робити. Ми дуже довго орієнтувалися, якщо не на Захід, то на Москву, до 2014 року, – сказав Аресович.

За словами радника, Зеленський намагається змінити те, що відбувалося 30 років, проте це нелегко, він стикається зі спротивом на всіх рівнях.

– Є ментальний спротив громадян, які не розуміють, що відбувається, є величезний спротив бюрократичної машини. Пам’ятаєте, пів року, місяців дев’ять тому величезну хвилю звинувачень, мовляв, лікарні не обладнані, народ помирає без кисню. Лікарні є відомчі, державні і муніципальні. От в державних було усе навіть вже навесні, а в муніципальних були проблеми. Натомість голови ОТГ виходили і казали, що «Київ поганий, він не дав кисень», – розповів радник Єрмака.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Арестович заявив – якщо проросійські настрої в Європі і на Заході будуть посилюватися, то Україна переорієнтується на Схід, в бік Китаю, В’єтнаму, Катару. Такі висловлювання бурхливо обговорювали не лише в соцмережах, а й в дипломатичних колах. Крім того, заяви Арестовича змушений був дезавуювати МЗС.

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