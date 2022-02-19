У Британії знайшлася кішка, схожа на Леніна (фото)

Павлова – так звати кицьку, її підібрали на вулиці

Співробітники британського Королівського товариства із запобігання жорсткому поводженню з тваринами (RSPCA) підібрали на вулиці бездомну кішку, яка схожа на радянського революціонера та «вождя світового пролетаріату» Володимира Леніна. Тварині три роки, її назвали Павлова.

У січні кішку забрало відділення RSPCA у Північно-Західному та Південному Хартфордширі у Міддлсексі. Місцева сім'я годувала Павлову і навіть спорудила для неї сховище з дерев'яного ящика, де вона могла спати. Але після того, як дізналася, що тварину покинули сусіди, передала її зоозахисникам.

Тепер в організації сподіваються, що ефектні «вуса» кішки, схожі за стилем на «козлячу» борідку більшовицького політика Володимира Ульянова, більш відомого як Ленін, допоможуть їй знайти свій будинок назавжди.

Також в організації наголосили, що порівнюють тварину з колишнім радянським лідером не лише через зовнішність.Павлова досить нервова і шипить на благодійних працівників, як і Ленін, який був відомий своїм запальним характером.

«Вона була дуже боязкою, коли приїхала, і їй потрібен деякий час, щоб звикнути до нас і розплідника. Вона дійсно гарна кішка, але їй потрібен особливий будинок з власниками. Павлова дуже яскрава, у неї найкрасивіша чорно-біла шерсть, чудові мітки і найнеймовірніші вуха!», – додала співробітниця відділу захисту тварин Трейсі Дімер.

Зазначимо, RSPCA – це найстаріша благодійна організація, яка першою запровадила закон про захист тварин та багато працює, щоб вони могли жити без болю та страждань. Організація підвищує стандарти догляду та поінформованості щодо цих проблем.

Крім того, шляхом розслідувань та судових переслідувань її учасники протистоять тим, хто навмисно завдає шкоди тваринам, а офіцери борються з нехтуванням та жорстокістю на всіх рівнях, прагнучи викорінити жорстоке поводження з братами нашими меншими.

Нагадаємо, в Україні є п’ятеро котів-знаменитостей, які впіймали славу за хвіст.

Читайте також: