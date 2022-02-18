У Вінниці на балконі оселилися 40 кажанів (фото, відео)

Через потепління тварини почали залишати місця зимування

У багатоповерхівці на вулиці Максимовича у Вінниці господарі однієї із квартир виявили летючих мишей. Тварини оселилися на балконі. Серед речей виловили понад чотири десятка кажанів, повідомляє Vinbazar.сom.

Власники помешкання викликали зооволонтера Олександра Островського. Хлопець виловив летючих мишей та сьогодні доглядає за ними.

«Мені зателефонували та повідомили, що на балконі є кілька кажанів, але, коли я приїхав та ретельніше перевірив, виявилося, що там 40 особин, дві з яких вже мертві. Всі тварини ослаблені та мають малу вагу. Я займаюся їхнім відгудовуванням та відновленням. Тварини відносяться до виду «Вечірниця руда» та занесені до Червоної книги України», – розповів Олександр Островський.

Хлопець представляє у Вінниці Український центр реабілітації рукокрилих, який знаходиться в Харкові. За його словами, кажани могли потрапити на балкон із горища через щілину, тому що квартира знаходиться на останньому поверсі. Згодом господарі передали ще чотири тварини, які з’явилися вже після його візиту.

Очевидно через потепління, яке прийшло до Вінниці протягом останнього тижня, летючим мишам здалося, що настала весна і вони почали вилазити з місця, де зимували.

Автор: Vinbazar. com - Всі новини Вінниці

«Тварини почувають себе добре та навіть почали самостійно їсти. Після того, як вони цілком відновляться, планую доставити у Харків, де їх додатково оглянуть, запишуть дані та окільцюють. Після цього випустимо у природу. Серед них немає травмованих особин, тому вони можуть повернутися у звичне середовище для життя», – зауважує Олександр.

Зооволонтер зауважує, що кажани все частіше обирають для зимівлі місця проживання людей. Їх знаходять на горищах, у підвалах та промислових приміщеннях.

Нагадаємо, раніше Харківський університет імені Каразіна атакували кажани (фото).