Незвичайні скати народилися в Одеському зоопарку (фото)

Скати моторо можуть бути особливо токсичними, тому потребують обережного поводження

На малюків можна подивитися в акватераріумі зоопарку

В Одеському зоопарку нове поповнення. Цього разу там народилися скати моторо. Про це повідомили у Facebook зоопарку.

Скати моторо

Ці скати – прісноводні хижі риби із сімейства річкових хвостоколів, які живуть у Південній Америці. Отрута, що виділяється скатом моторо, досить токсична – це суміш хімічних речовин, що викликають сильний біль і некроз тканин. Із цієї причини з ним у домашніх умовах слід бути акуратними. Інша назва виду – оковитий скат. Його риба отримала через круглі плями, якими у дорослих особин всипане все тіло.

Новонароджених скатів моторо можна побачити в акватераріумі Одеського зоопарку.

Нагадаємо, раніше в Одеському зоопарку в єгипетських летючих собак народилися малюки. Єгипетська летюча собака (нільський крилан) – вид рукокрилих родини криланових. Довжина тіла цих екзотичних тварин становить приблизно 17 см. Харчуються вони фруктами, велику активність проявляють вночі.

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