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    Незвичайні скати народилися в Одеському зоопарку (фото)

    Скати моторо можуть бути особливо токсичними, тому потребують обережного поводження - Незвичайні скати народилися в Одеському зоопарку (фото)
    Скати моторо можуть бути особливо токсичними, тому потребують обережного поводження
    фото: facebook/OdesskijZoopark

    На малюків можна подивитися в акватераріумі зоопарку

    В Одеському зоопарку нове поповнення. Цього разу там народилися скати моторо. Про це повідомили у Facebook зоопарку.

    Скати моторо

    Ці скати – прісноводні хижі риби із сімейства річкових хвостоколів, які живуть у Південній Америці. Отрута, що виділяється скатом моторо, досить токсична – це суміш хімічних речовин, що викликають сильний біль і некроз тканин. Із цієї причини з ним у домашніх умовах слід бути акуратними. Інша назва виду – оковитий скат. Його риба отримала через круглі плями, якими у дорослих особин всипане все тіло.

    Новонароджених скатів моторо можна побачити в акватераріумі Одеського зоопарку.

    Нагадаємо, раніше в Одеському зоопарку в єгипетських летючих собак народилися малюки. Єгипетська летюча собака (нільський крилан) – вид рукокрилих родини криланових. Довжина тіла цих екзотичних тварин становить приблизно 17 см. Харчуються вони фруктами, велику активність проявляють вночі.

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    Теги: Одеса зоопарк тварини Facebook
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    Незвичайні скати народилися в Одеському зоопарку (фото)