П’ятеро українських котів-знаменитостей, які впіймали славу за хвіст

Степан має мільйон фоловерів у ТікТок і майже стільки ж в Instagram

Цих пухнастих улюбленців знають в усьому світі

Сьогодні, 17 лютого, у світі відзначають Європейський день кота. Ці п'ять українських котів відомі в усьому світі. Дехто з них рекламує сумки від Valentino, дехто зустрічає іноземні делегації, а дехто взагалі – тезка американського президента і при владі довше ніж він. Про це пише Depo.ua.

Що цікаво – всі знамениті українські коти – саме коти. Кішок ми не знайшли жодної.

Степан із Харкова, якого помітила Брітні Спірс і тепер в нього мільйонні контракти

13-річний кіт Степан став найуспішнішою українською твариною – в нього мільйон фоловерів у ТікТок і майже стільки ж в Instagram.

А розпочалося все 13 років тому, коли харків’янка Ганна знайшла маленьке кошеня, назвала Степаном та забрала додому. Минулого року в період локдауну, коли всі сиділи по домівках і вільного часу мали багато, Ганна зняла зі своїм котом перше відео. Воно набрало багато переглядів. Потім друге, третє… Перегляди сягнули декількох мільйонів. І понеслося…

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На нього вже звернули увагу зірки (співачка Брітні Спірс, модель Хейлі Бібер, акторка Діана Крюгер), всесвітньовідомі бренди (Valentino, Crocs, Puma), популярні телеканали (Discovery, MTV) та інші, а господиня кота Степана продовжує отримувати замовлення на рекламу від найпопулярніших брендів.

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Більшість користувачів інтернету довідалася про кота Степана завдяки соцмережі ТікТок. Згодом фото Степана з келихом червоного вина перепостила до свого Instagram Брітні Спірс. Після цього кількість фоловерів кота з України рекордно злетіла, а він отримав чимало рекламних контрактів і став світовою зіркою.

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Ганна каже, що її трохи турбує надмірна увага журналістів до Степана – він домашній кіт і звик до спокійної атмосфери. На запитання, чи планує Ганна розвивати соцмережі Степана далі, вона відповідає: «Звичайно, я буду продовжувати знімати відео, бо цього вимагає аудиторія. Але передусім мені важливо, щоб Стьопа прожив якомога довше – це головне».

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Бажаємо Степанчику здоров'я і побити рекорди з котячого довголіття.

Амбасадор – свійський кіт на службі в Міністерстві закордонних справ

Симпатичного котика знайшли прямісінько під дверима міністерства у грудні 2017 року.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін намагався віджартуватись, ніби той «на конкурс на посаду прийшов, або за годину Христю Фріланд зустрічатиме». Але кияни залишали коментарі з проханнями та вимогами забрати котика до себе. Так незвичний співробітник обійняв посаду.

Робоче місце Амбасадора одразу на вході – біля вертушки. Обладнане утепленою коробкою, табличкою з написом «Четвер – неприймальний день» і столом із телефоном. Має власний Twitter-акаунт, хоч і неофіційний.

Левчик – головний кіт Львова (принаймні, за версією самого Левчика)

На початку вересня 2020 року в мерії Львова оселився кіт на ім'я Левчик, який швидко став популярний в мережі та отримав звання котячого мера міста.

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За легендою, молодий вуличний кіт деревом піднявся на балкон львівської мерії, облаштувавшись в кабінеті очільника міста. Тваринку відловили, показали ветеринару і вирішили залишити в будівлі. Він зустрічає іноземні делегації і поблажливо приймає гостинці.

Левчик любить фотографуватися, у нього навіть є сторінка в Instagram, яка майже щоденно наповнюється свіжим контентом – фото та відео в сторіз. Наразі у Левчика вже майже 7 тис. підписників.

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Одного разу Левчик загубився. Однак мер Андрій Садовий підняв тривогу і кота було швидко знайдено.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Левчик-Котячий мер Львова (@lvivcitycat)

Байден – котячий мер Дніпра

Чарівний рудий кіт Байден живе у Дніпровській міській раді із 2018 року. При чому місто він очолив ще задовго до того, як Джозеф Байден очолив США.

Приніс кота до мерії заступник голови Дніпра Михайло Лисенко. Декілька років тому він звернувся до містян у Facebook із проханням допомогти йому знайти гідного претендента на роль помічника. Одна жінка надіслала Михайлу фотографію з милим рудим котиком і невдовзі той переїхав жити у кабінет №421.

Якийсь час Байден працював тільки з Михайлом Лисенком, але швидко влився в колектив і став незамінним учасником процесу самоврядування у Дніпрі.

Мер каже, що кіт отримав таке ім'я тому що Джо Байден на той час був одним із найвагоміших політиків і віцепрезидентом. Ну ще і тому що рудий. Хоча ж то ніби Трамп рудий...

Байден – учасник депутатських сесій, помічник на усіх нарадах та інтерв'ю. Йому можна перебувати у будь-якому куточку міської ради і навіть спати на мерському столі.

Кіт-синоптик Апельмон

Апельмон – головний синоптик України, зірка інтернету, вихованець і улюбленець родини синоптикині Наталки Діденко.

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За породою – британський короткошерстий. Його тата звали Атосом, а маму Ніколь Кідман. Ім'я Апельмона при народженні – Араміс.

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Разом з Наталкою Апельмон веде щоденні прогнози погоди на телеканалі Еспресо, регулярно публікує фотографії на своїй сторінці в Facebook та Іnstagram. Він також має свою сторінку у Вікіпедії.

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Раніше на Львівщині до людей прийшов кіт, занесений у Червону книгу (відео).

Нагадаємо, раніше ми писали, що собака заробив $20 тис. на власних картинах (фото).

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