Біля Чорнобиля вдалося зняти унікальну тварину (фото)
Спіробітник Чорнобильського заповідника зустрів козулю кремового кольору
Біля Чорнобиля зазнімкували унікальну тварину. Спіробітник Чорнобильського заповідника зустрів козулю кремового кольору. Про це Сергій Домашевський написав у Facebook та виклав відповідне фото.
«Ось такий кремовий екземпляр козулі зустрівся мені сьогодні. Окр. м. Чорнобиль, 16.02.2022», – йдеться у повідомленні під фото.
У дикій природі козуля живе в мішаних і листяних лісах і в лісостепах. У хвойних лісах вони зустрічаються рідко, тільки в тому випадку, якщо у хвойному лісі росте листяний підлісок. Козулі уникають суцільних лісів, тримаються галявин і околиць лісів.
У дикій природі раціон дикої козулі складається з 900 видів рослин. Більша частина раціону складають листя вічнозелених або листопадних дерев; 1/4 складають дерева, чагарники й напівчагарники. У зимовий період козуля може урізноманітнити свій раціон мохами, лишайниками, папоротями й грибами.
Нагадаємо, на Київщині виявлено небезпечну хворобу тварин. Як повідомлялося, у Вінниці, неподалік від входу до автовокзалу виявили двох мертвих собак. Одна із тварин була зі слідами крові. За цим фактом поліція розпочала розслідування, встановлюють обставини загибелі тварин і осіб, причетних до злочину.
До слова, у Кропивницькому собаки допомагають у реабілітації дітей з інвалідністю. Це собаки кінологів із поліції області. Для занять обирають дружелюбних і лагідних тварин, такий вид реабілітації називається каністерапія.
Читайте матеріали «Главкому»: