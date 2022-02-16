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    Біля Чорнобиля вдалося зняти унікальну тварину (фото)

    Тривалість життя європейської козулі в дикій природі&nbsp;&ndash;&nbsp;до 12 років - Біля Чорнобиля вдалося зняти унікальну тварину (фото)
    Тривалість життя європейської козулі в дикій природі – до 12 років
    фото: Сергій Домашевський/facebook

    Спіробітник Чорнобильського заповідника зустрів козулю кремового кольору

    Біля Чорнобиля зазнімкували унікальну тварину. Спіробітник Чорнобильського заповідника зустрів козулю кремового кольору. Про це Сергій Домашевський написав у Facebook та виклав відповідне фото.

    «Ось такий кремовий екземпляр козулі зустрівся мені сьогодні. Окр. м. Чорнобиль, 16.02.2022», – йдеться у повідомленні під фото.

    У дикій природі козуля живе в мішаних і листяних лісах і в лісостепах. У хвойних лісах вони зустрічаються рідко, тільки в тому випадку, якщо у хвойному лісі росте листяний підлісок. Козулі уникають суцільних лісів, тримаються галявин і околиць лісів.

    фото: Сергій Домашевський/facebook

    фото: Сергій Домашевський/facebook

    У дикій природі раціон дикої козулі складається з 900 видів рослин. Більша частина раціону складають листя вічнозелених або листопадних дерев; 1/4 складають дерева, чагарники й напівчагарники. У зимовий період козуля може урізноманітнити свій раціон мохами, лишайниками, папоротями й грибами.

    Нагадаємо, на Київщині виявлено небезпечну хворобу тварин. Як повідомлялося, у Вінниці, неподалік від входу до автовокзалу виявили двох мертвих собак. Одна із тварин була зі слідами крові. За цим фактом поліція розпочала розслідування, встановлюють обставини загибелі тварин і осіб, причетних до злочину.

    До слова, у Кропивницькому собаки допомагають у реабілітації дітей з інвалідністю. Це собаки кінологів із поліції області. Для занять обирають дружелюбних і лагідних тварин, такий вид реабілітації називається каністерапія.

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    Теги: Чорнобильська зона тварини
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    Біля Чорнобиля вдалося зняти унікальну тварину (фото)