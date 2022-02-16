Біля Чорнобиля вдалося зняти унікальну тварину (фото)

Тривалість життя європейської козулі в дикій природі – до 12 років

Спіробітник Чорнобильського заповідника зустрів козулю кремового кольору

Біля Чорнобиля зазнімкували унікальну тварину. Спіробітник Чорнобильського заповідника зустрів козулю кремового кольору. Про це Сергій Домашевський написав у Facebook та виклав відповідне фото.

«Ось такий кремовий екземпляр козулі зустрівся мені сьогодні. Окр. м. Чорнобиль, 16.02.2022», – йдеться у повідомленні під фото.

У дикій природі козуля живе в мішаних і листяних лісах і в лісостепах. У хвойних лісах вони зустрічаються рідко, тільки в тому випадку, якщо у хвойному лісі росте листяний підлісок. Козулі уникають суцільних лісів, тримаються галявин і околиць лісів.

фото: Сергій Домашевський/facebook

У дикій природі раціон дикої козулі складається з 900 видів рослин. Більша частина раціону складають листя вічнозелених або листопадних дерев; 1/4 складають дерева, чагарники й напівчагарники. У зимовий період козуля може урізноманітнити свій раціон мохами, лишайниками, папоротями й грибами.

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