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    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді

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    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді

    У церемонії взяли участь клоуни з різних країн світу, включаючи Канаду, Ірландію, Францію і Шотландію

    Десятки клоунів зібралися в церкві Всіх Святих в східному Лондоні на 73-у щорічну поминальну службу Джозефа Грімальді (1778-1837), яка проводиться з 1947 року. Його вважають батьком сучасної клоунади, одним з найвідоміших клоунів Англії, і першим клоуном з білим (європейським) обличчям.

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    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді
    У Лондоні десятки клоунів зібралися на поминальну службу легендарного Грімальді

    В образах Грімальді поєднувалися хитрун і простак, злочинець і безневинний дурень, ці образи стали копіювати багато клоунів. У церемонії взяли участь клоуни з різних країн світу, включаючи Канаду, Ірландію, Францію і Шотландію.

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