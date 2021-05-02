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    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика

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    Нового поліціянта Дніпра звуть Топотун - У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    Нового поліціянта Дніпра звуть Топотун
    Фото: facebook-сторінка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

    Пухнастик став невід’ємною частиною колективу

    Лави співробітників поліції Дніпра поповнив незвичайний працівник – кролик на прізвисько Топотун. Своїм позитивом він піднімає настрій співробітникам і курсантам Дніпропетровського університету внутрішніх справ, повідомляє видання 056.ua.

    Слідом за Францією, де для пошуків наркотиків на службу взяли кроликів, поліція Дніпра вирішила і собі заручитися допомогою пухнастика. І він уже став невід'ємною частиною колективу.

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    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    У поліцію Дніпра на роботу взяли кролика
    Фото: facebook-сторінка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

    «Наш вихованець уже потоваришував із курсантами, побував на лекціях, покатався на поліцейській машині. Топотун радий такому спілкуванню, ну а симпатичний кролик покращує настрій », – прокоментувала прес-секретарка вузу Яна Шнурко.

    Як раніше писав «Главком», торік Департамент поліції Нью-Йорка придбав «робота-собаку» від Boston Dynamics. За задумом «робопес» повинен був використовуватися у ситуаціях, де життя офіцерів поліції може бути під загрозою. Однак громадськість негативно відреагувала на таке нововведення і тепер робота відсторонили від служби.

    Також у Відні поліцейських собак взули у спеціальні черевички, щоб захистити лапи від опіків від розпеченого асфальту. У спеку він нагрівається до температури вище 50°C, що робить не тільки дискомфортним, але й небезпечним пересування собак під час завдань і на тренуваннях.

    Крім того, у «Борисполі» цілодобово працює наряд поліції із собаками.

    Теги: Дніпро поліція робота Boston Dynamics
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