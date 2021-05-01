В США з поліції «звільнили» робокопа

Поліція Нью-Йорка більше не буде використовувати «робота-собаку»

У минулому році Департамент поліції Нью-Йорка придбав «робота-собаку» від Boston Dynamics. За задумом «робопес» повинен був використовуватися у ситуаціях, де життя офіцерів поліції може бути під загрозою. Однак громадськість негативно відреагувала на таке нововведення і тепер робота відсторонили від служби.

Коли робота Digidog («Дігідог» – так його назвали у поліції) вирішили використовувати на службі, інспектор поліції Френк Дігіакомо сказав: «Цей пес буде служити на благо мирних жителів, захищати їх і захищати офіцерів».

За 2021 рік робокоп використовувався у двох операціях. У першому випадку, 23 лютого, була операція з порятунку заручників, тоді злочинці захопили людей проти їхньої волі і утримували в одній з квартир. Дігідога, оснащеного камерою і ліхтарями, запустили всередину приміщення, в результаті, все обійшлося без жертв, а злочинці просто втекли, мабуть, злякавшись робота.

Другий випадок використання стався 13 квітня: при затриманні якогось чоловіка робопес використовувався у ролі спостерігача.

Однак користувачі соціальних мереж накинулися із критикою на департамент поліції. На їхню думку робот виглядає надто агресивно і може нанести дуже чималу шкоду підозрюваним. Член міської ради Бен Каллос і Корі Джонсон почали вимагати у поліції надати усі дані й записи використовуваного робота.

У свою чергу поліція заявила, що 22 квітня їх контракт з Boston Dynamics закінчується і продовжений не буде. Хоча за планами співробітництво повинно було продовжитися.

Розробники з Boston Dynamics прокоментували цю подію заявивши, що їх роботи не призначені для насильства або залякування людей і тварин і просто фізично не можуть нікому нашкодити.

Джерело: 24 канал