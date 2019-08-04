  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Луганщині вперше судитимуть живодера за жорстоке поводження з тваринами

    • Розсилка
    На Луганщині вперше судитимуть живодера за жорстоке поводження з тваринами

    Волонтери та ветеринари намагалися врятувати тварину, але отримані травми виявилися несумісні з життям

    Вперше на Луганщині направили до суду обвинувальний акт у справі про жорстоке поводження з тваринами — судитимуть чоловіка, який побив собаку, а потім скинув її з другого поверху.

    Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

    За даними правоохоронців, 30 червня 37-річний мешканець Сєвєродонецька жорстоко побив та скинув з другого поверху безпородну собаку Діну, яку прихистив кількома днями раніше.

    Волонтери та ветеринари намагалися врятувати тварину, але отримані травми виявилися несумісні з життям, тому її приспали, аби позбавити від передсмертних страждань.

    Читайте також: В Україні за п’ять років можуть заборонити диких тварин у цирках
    За цим фактом поліція порушила справу за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу. Слідство у цьому провадженні завершилося, обвинувальний акт передали до суду.

    «Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років», — нагадали в поліції.

    Раніше в Міністерстві охорони здоров'я запропонували заборонити тестування косметики на тваринах.

    поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ