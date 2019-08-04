На Луганщині вперше судитимуть живодера за жорстоке поводження з тваринами



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Волонтери та ветеринари намагалися врятувати тварину, але отримані травми виявилися несумісні з життям

Вперше на Луганщині направили до суду обвинувальний акт у справі про жорстоке поводження з тваринами — судитимуть чоловіка, який побив собаку, а потім скинув її з другого поверху.

Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

За даними правоохоронців, 30 червня 37-річний мешканець Сєвєродонецька жорстоко побив та скинув з другого поверху безпородну собаку Діну, яку прихистив кількома днями раніше.

Волонтери та ветеринари намагалися врятувати тварину, але отримані травми виявилися несумісні з життям, тому її приспали, аби позбавити від передсмертних страждань.

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За цим фактом поліція порушила справу за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу. Слідство у цьому провадженні завершилося, обвинувальний акт передали до суду.

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років», — нагадали в поліції.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я запропонували заборонити тестування косметики на тваринах.