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    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб

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    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб

    Креативні користувачі Інтернету оригінально відреагували на рекламу провладної партії

    В Україні напередодні місцевих виборів почали з’явилися агітаційні борди в жовто-зеленій кольоровій гаммі «Зе! Слуга народу». 

    Цю подію не оминули своєю увагою мережеві жартівники. Зокрема, вони згадали, що гасло «Україна - це ти» раніше вже використовувала Юлія Тимошенко. Також автори фотожаб почали пропонувати свої варіанти тексту, які, на їхню думку, могли б зробити борди слуг більш креативними.

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    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над агітаційними бордами «Слуги народу». Добірка фотожаб

    вибори місцева влада Володимир Зеленський партія Слуга народу
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