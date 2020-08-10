Заворушення у Білорусі. Зеленський нарешті дав оцінку подіям у сусідній країні



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Зеленський закликав білорусів «терпимості та відмови від вуличного насильства»

Президент України висловив жаль

Президент Володимир Зеленський відреагував на протести під час виборів президента у Білорусі. Своє звернення він опублікував у Telegram.

Зеленський зазначив, що «наші сусіди білоруси зараз намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку». «І це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає», - наголосив президент.

Голова держави закликав білорусів «до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства». «Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно гіркими наслідками. На мій погляд, зараз у такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує...», - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, президенти Польщі та Литви засудили розгін опозиції в Мінську ще вночі 9 серпня, відразу після розгону мітингувальників.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей.

МВС Білорусі визнало, що силовики застосовували спецтехніку та кидали гранати.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.