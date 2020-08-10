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    Суспільство

    Президенти Польщі та Литви засудили розгін опозиції в Мінську. Зеленський мовчить

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    У Києві&nbsp;станом на 9.00 ранку поки ніяк не відреагував на протести у Білорусі - Президенти Польщі та Литви засудили розгін опозиції в Мінську. Зеленський мовчить
    У Києві станом на 9.00 ранку поки ніяк не відреагував на протести у Білорусі

    Станом на 3:00 ночі 10 серпня, більш як 140 осіб були затримані силовиками під час протестів у різних частинах Білорусі

    Президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою після силового розгону протестів у Білорусі, а офіційний Київ станом на 9.00 ранку поки ніяк не відреагував на події у сусідів.

    На сторінці Офісу президента остання новина про «роботу над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного» була виставлена 19 годин тому.

    У заяві лідери країн-сусідів Білорусі закликали владу утриматися від насильства та дотримуватися основних демократичних стандартів.

    «Як сусіди Білорусі, ми звертаємося до білоруської влади із закликом повністю визнати і дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства і поважати основні свободи, права людини і громадянина, включаючи права національних меншин і свободу слова», – йдеться в спільній заяві.

    Також Дуда і Науседа закликали владу Білорусі до діалогу.

    За інформацією правозахисного центру «Вясна», станом на 3:00 ночі 10 серпня, більш як 140 осіб були затримані силовиками в ході протестів у різних частинах Білорусі. Про це йдеться на Фейсбук-сторінку центру.

    Зазначається, що заарештованих може бути набагато більше. 

    МВС Білорусі визнало, що силовики застосовували спецтехніку та кидали гранати.

    Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. 

    Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

    Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

    Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

    У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

    Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів». 

    Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

    Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. 

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

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