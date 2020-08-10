На кожний сезон серіалу «Свати», який паплюжив українців, Росія виділяла $5 млн, - Чекалкин



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Зеленський після приходу до влади розраховував повернутися на російський ринок - Чекалкин

Відомий шоумен оцінив втрати, які зазнала команда «Кварталу» від закриття російського ринку

Володимир Зеленський розраховував повернутися на російський ринок з телевізійним продуктом студії «Квартал 95» після приходу до влади. Таку думку висловив шоумен Дмитро Чекалкин у інтерв’ю «Главкому».

«На кожний сезон серіалу «Свати», який паплюжив українців, канал РТР виділяв $5 млн. На рік це $10 млн. Це тільки один з їхніх продуктів, але ж вони знімали і виготовляли там і іншу туфту. Головним чином все це було затребуване саме на російському ринку. Вони розраховували і «Слугу народу» там запустити», - стверджує шоумен.

За словами шоумена, російський ринок набагато потужніший, а тому Володимир Зеленський розраховував примиритися з Володимиром Путіним, щоб повернути ринки і контракти.

«Уявіть собі – з неба падають десятки мільйонів доларів, на які вони створили свою імперію, заснували різні продакшн-студії. Тільки в одному лише низькосортному мультиплікаційному проекті «Сказочная Русь», який створили на «Інтері», а потім перейшли з ним на «1+1», за зізнанням самого Зеленського працювало декілька сотень людей. Вони створили імперію, яка виготовляла телепродукт (в тому числі й серіали «Свати» та «Слуга народу»), розрахований у першу чергу на російський ринок. Я, як людина, яка до війни значну кількість надходжень отримувала на російському ринку, уявляю собі, якими були їхні можливості і фінансові показники. Адже мої програми транслювали радіостанції в 160 містах Росії і тільки за одну програму «Ми разыграли» я заробляв на порядок більше, ніж за всі радіопроекти в Україні», - пояснює Чекалкин.

Дмитро Чекалкин – перекладач, дипломат, шоумен, генеральний директор компанії Diva Production, яка займається організацією статусних урочистостей, святкувань та розіграшів. Відомим став завдяки участі в телевізійному шоу «Золотий Гусак». Творець популярних проектів «Веселі яйця», «Операція ПроФФесор», «Все геніальне – у тостах» та «Розіграли!». Сьогодні називає себе Чекалкин «порохоботом»

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