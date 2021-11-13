У США спіймали дуже рідкісну тварину (фото)

Шанс зустріти омара цього виду – один на 100 млн

У США виловили рідкісного «омара із солодкої вати». Таку назву він отримав завдяки унікальному панциру, що переливається блідо-блакитним. Про це повідомляє видання Huffpost.

Омара зловив Білл Копперсміт біля узбережжя американського міста Портленд в штаті Мен і навіть вже назвав його Хедді.

Видання зазначає, що чоловік спочатку сприйняв морське ракоподібне за іграшкове.

«Я не знав, чи це іграшковий лобстер чи щось», – сказав він.

За даними Спільноти ловців лобстерів штату Мен, перламутрові омари – дуже рідкісні. Шанс їх знайти – один на 100 млн.

Такі ракоподібні зобов'язані своїм відтінком пігменту під назвою астаксантин. Він може зробити омара більш вразливим для хижаків.





