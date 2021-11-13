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    У США спіймали дуже рідкісну тварину (фото)

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    Цей вид ракоподібнихт має темне зеленувато-коричневе забарвлення - У США спіймали дуже рідкісну тварину (фото)
    Цей вид ракоподібнихт має темне зеленувато-коричневе забарвлення
    Фото: Huffpost

    Шанс зустріти омара цього виду – один на 100 млн

    У США виловили рідкісного «омара із солодкої вати». Таку назву він отримав завдяки унікальному панциру, що переливається блідо-блакитним. Про це повідомляє видання Huffpost.

    Омара зловив Білл Копперсміт біля узбережжя американського міста Портленд в штаті Мен і навіть вже назвав його Хедді.

    Видання зазначає, що чоловік спочатку сприйняв морське ракоподібне за іграшкове.

    «Я не знав, чи це іграшковий лобстер чи щось», – сказав він.

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    Фото: Huffpost
    Фото: Huffpost

    За даними Спільноти ловців лобстерів штату Мен, перламутрові омари – дуже рідкісні. Шанс їх знайти – один на 100 млн.

    Такі ракоподібні зобов'язані своїм відтінком пігменту під назвою астаксантин. Він може зробити омара більш вразливим для хижаків.

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    Теги: США тварини природа
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    У США спіймали дуже рідкісну тварину (фото)