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    Набули чинності нові правила поводження з тваринами: ніяких живих призів та пересувних зоопарків

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    Серед інших додали заборону розведення птиці для фуа-гри - Набули чинності нові правила поводження з тваринами: ніяких живих призів та пересувних зоопарків
    Серед інших додали заборону розведення птиці для фуа-гри
    Фото з відкритих джерел

    Відсьогодні забороняється залишати тваринку на повідку біля магазину

    Сьогодні, 8 листопада, набрав чинності зоозахисний закон №2351, який змінює норми поводження з тваринами. Що саме змінює цей закон, пише UAnimals.

    Жорстоким поводженням тепер вважається не тільки порушення правил утримання тварин, а й інші, зокрема, порушення порушення правил транспортування тварин. Крім повідка, якщо тварина може становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також намордника на собаках небезпечних порід, ще має бути нашийник із позначками-ідентифікаторами.

    Введене поняття «каліцтва» тварини та «тілесне ушкодження тварини», що є дуже важливим для відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної, а внаслідок, більш ефективного їх застосування до винних осіб.

    Винним у жорстокому поводженні з тваринами особам забороняється утримувати тварин: протягом року (якщо особа вчинила адмінправопорушення з жорстокого поводження щодо тварин), протягом 10 років (якщо особа вчинила злочин проти тварини).

    Скасовано послугу евтаназії новонародженого приплоду тварин ветеринарами як обов’язкову. Забороняється регулювання чисельності тварин біологічно обґрунтованими методами і методами евтаназії. Лише гуманні методи (біостерилізація, влаштування у притулок,тощо).

    • Якщо тварина хвора на сказ або іншу особливо небезпечну хворобу, для її умертвіння повинен бути обов’язково документ від ветеринара.
    • Законом тепер встановлюється вичерпний перелік для умертвіння тварин. Забороняється умертвіння тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин.
    • Встановлено гуманні умови утримання сільськогосподарських тварин, посилено захист вагітних тварин, заборона розведення птиці для фуа-гри.
    • Забороняється надавати фотопослуги з дикими тваринами.
    • Місцеві ради тепер також повинні не допускати діяльності пересувних виставок та зоопарків, іншої забороненої діяльності, а також встановлюють перелік тварин, які потребують охорони на їх території.
    • Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті стали злочином, а не адмінправопорушенням.
    • Адміністративна відповідальність осіб за жорстоке поводження з тваринами, порушення правил утримання собак та котів що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людини або її майну – з 16 років.
    • Адміністративна відповідальність за неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці.
    • Встановлено порядок тимчасового вилучення тварини та зобов’язання службових осіб щодо їх вилучення у кримінальному процесі та процесі за КУпАП.
    • Підвищено кримінальну відповідальність та встановлено сувору кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з метою створення аудіо- та відеопродукції, що його пропагує.
    • Забороняється дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії.
    • Забороняється жебракування з тваринами, в тім числі, безпритульними.
    • Забороняється залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше ніж +20 °C та менше ніж +5 °C.
    • Забороняється залишати тварину без можливості укриття в приміщенні при температурі повітря більше ніж +20 °C або менше ніж 0°C.
    • Забороняється залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду в громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів тощо.
    • Виключено умертвіння тимчасово ізольованих безпритульних домашніх тварин.
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    Теги: закон укриття тварини сказ злочин повітря притулок
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    Набули чинності нові правила поводження з тваринами: ніяких живих призів та пересувних зоопарків