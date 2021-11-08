Набули чинності нові правила поводження з тваринами: ніяких живих призів та пересувних зоопарків

Відсьогодні забороняється залишати тваринку на повідку біля магазину

Сьогодні, 8 листопада, набрав чинності зоозахисний закон №2351, який змінює норми поводження з тваринами. Що саме змінює цей закон, пише UAnimals.

Жорстоким поводженням тепер вважається не тільки порушення правил утримання тварин, а й інші, зокрема, порушення порушення правил транспортування тварин. Крім повідка, якщо тварина може становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також намордника на собаках небезпечних порід, ще має бути нашийник із позначками-ідентифікаторами.

Введене поняття «каліцтва» тварини та «тілесне ушкодження тварини», що є дуже важливим для відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної, а внаслідок, більш ефективного їх застосування до винних осіб.

Винним у жорстокому поводженні з тваринами особам забороняється утримувати тварин: протягом року (якщо особа вчинила адмінправопорушення з жорстокого поводження щодо тварин), протягом 10 років (якщо особа вчинила злочин проти тварини).

Скасовано послугу евтаназії новонародженого приплоду тварин ветеринарами як обов’язкову. Забороняється регулювання чисельності тварин біологічно обґрунтованими методами і методами евтаназії. Лише гуманні методи (біостерилізація, влаштування у притулок,тощо).

Якщо тварина хвора на сказ або іншу особливо небезпечну хворобу, для її умертвіння повинен бути обов’язково документ від ветеринара.

Законом тепер встановлюється вичерпний перелік для умертвіння тварин. Забороняється умертвіння тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин.

Встановлено гуманні умови утримання сільськогосподарських тварин, посилено захист вагітних тварин, заборона розведення птиці для фуа-гри.

Забороняється надавати фотопослуги з дикими тваринами.

Місцеві ради тепер також повинні не допускати діяльності пересувних виставок та зоопарків, іншої забороненої діяльності, а також встановлюють перелік тварин, які потребують охорони на їх території.

Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті стали злочином, а не адмінправопорушенням.

Адміністративна відповідальність осіб за жорстоке поводження з тваринами, порушення правил утримання собак та котів що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людини або її майну – з 16 років.

Адміністративна відповідальність за неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці.

Встановлено порядок тимчасового вилучення тварини та зобов’язання службових осіб щодо їх вилучення у кримінальному процесі та процесі за КУпАП.

Підвищено кримінальну відповідальність та встановлено сувору кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з метою створення аудіо- та відеопродукції, що його пропагує.

Забороняється дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії.

Забороняється жебракування з тваринами, в тім числі, безпритульними.

Забороняється залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше ніж +20 °C та менше ніж +5 °C.

Забороняється залишати тварину без можливості укриття в приміщенні при температурі повітря більше ніж +20 °C або менше ніж 0°C.

Забороняється залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду в громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів тощо.

Виключено умертвіння тимчасово ізольованих безпритульних домашніх тварин.

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