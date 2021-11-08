Набули чинності нові правила поводження з тваринами: ніяких живих призів та пересувних зоопарків
Відсьогодні забороняється залишати тваринку на повідку біля магазину
Сьогодні, 8 листопада, набрав чинності зоозахисний закон №2351, який змінює норми поводження з тваринами. Що саме змінює цей закон, пише UAnimals.
Жорстоким поводженням тепер вважається не тільки порушення правил утримання тварин, а й інші, зокрема, порушення порушення правил транспортування тварин. Крім повідка, якщо тварина може становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також намордника на собаках небезпечних порід, ще має бути нашийник із позначками-ідентифікаторами.
Введене поняття «каліцтва» тварини та «тілесне ушкодження тварини», що є дуже важливим для відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної, а внаслідок, більш ефективного їх застосування до винних осіб.
Винним у жорстокому поводженні з тваринами особам забороняється утримувати тварин: протягом року (якщо особа вчинила адмінправопорушення з жорстокого поводження щодо тварин), протягом 10 років (якщо особа вчинила злочин проти тварини).
Скасовано послугу евтаназії новонародженого приплоду тварин ветеринарами як обов’язкову. Забороняється регулювання чисельності тварин біологічно обґрунтованими методами і методами евтаназії. Лише гуманні методи (біостерилізація, влаштування у притулок,тощо).
- Якщо тварина хвора на сказ або іншу особливо небезпечну хворобу, для її умертвіння повинен бути обов’язково документ від ветеринара.
- Законом тепер встановлюється вичерпний перелік для умертвіння тварин. Забороняється умертвіння тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин.
- Встановлено гуманні умови утримання сільськогосподарських тварин, посилено захист вагітних тварин, заборона розведення птиці для фуа-гри.
- Забороняється надавати фотопослуги з дикими тваринами.
- Місцеві ради тепер також повинні не допускати діяльності пересувних виставок та зоопарків, іншої забороненої діяльності, а також встановлюють перелік тварин, які потребують охорони на їх території.
- Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті стали злочином, а не адмінправопорушенням.
- Адміністративна відповідальність осіб за жорстоке поводження з тваринами, порушення правил утримання собак та котів що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людини або її майну – з 16 років.
- Адміністративна відповідальність за неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці.
- Встановлено порядок тимчасового вилучення тварини та зобов’язання службових осіб щодо їх вилучення у кримінальному процесі та процесі за КУпАП.
- Підвищено кримінальну відповідальність та встановлено сувору кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з метою створення аудіо- та відеопродукції, що його пропагує.
- Забороняється дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії.
- Забороняється жебракування з тваринами, в тім числі, безпритульними.
- Забороняється залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше ніж +20 °C та менше ніж +5 °C.
- Забороняється залишати тварину без можливості укриття в приміщенні при температурі повітря більше ніж +20 °C або менше ніж 0°C.
- Забороняється залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду в громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів тощо.
- Виключено умертвіння тимчасово ізольованих безпритульних домашніх тварин.