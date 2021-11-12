Працівники заповідника показали, як доять рибу (фото)

Після процедури доїння риба повертається до свого звичного способу життя

У Карпатському біосферному заповіднику збирали біоматеріал форелі і гольця

Працівники демонстраційного форелевого господарства Карпатського біосферного заповідника розпочали доїння гольця та аборигенного виду лососевих наших водойм – струмкової форелі. Така процедура проводиться тому, що у штучних водоймах представники форелевих не відкладають ікру, повідомляють у заповіднику.

Перед доїнням риби проводиться її розподіл на самців та самиць. Їх поміщають в окремі басейни. Спочатку доять самиць, а далі – самців. Як працівники визначають, чи є у риби ікра? Все просто. Ікру видно по животику. Потрібно легенько його потиснути й ікра виходить сама.

Після так званого доїння риби її ікринки разом із біологічним матеріалом самців змішують і залишають на 20-30 хвилин для запліднення.

Далі штучно запліднені компоненти закривають у спеціальні інкубатори, в яких підтримується необхідна температура. Саме тут з ікринок народжуються рибки, якими у подальшому будуть зариблювати гірські потоки.

За словами фахівців заповідника, струмкова форель росте досить повільно та стає статевозрілою у віці трьох років. Саме з того часу вона починає відкладати ікру. А голець починає нереститися у віці 5-6 років.

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