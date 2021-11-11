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    На Закарпатті зафіксували рідкісне природне явище

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    Закарпатці називають її&nbsp;&laquo;веселичка&raquo; - На Закарпатті зафіксували рідкісне природне явище
    Закарпатці називають її «веселичка»
    Фото: Facebook

    Веселку в листопаді побачили мешканці Свалявщини

    На Закарпатті 9 листопада місцеві жителі зафіксували рідкісне природне явище – веселку в листопаді, пише «Укрінформ».

    Бачили та сфотографували листопадову веселку у гірському селі Ставне на Великоберезнянщині та селі Тибава на Свалявщині.

    Як пояснив краєзнавець Іван Циганин, веселку верховинці вважали доброю прикметою, про що свідчить і її місцева назва – «веселичка».

    «Вважали, що це природне явище принесе радість тому, хто його бачив. Що стосується осінньої веселички, та ще й у листопаді, то особисто я такого ще не бачив... Пишуть, що це – до теплої дощової погоди», – сказав він

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    Фото: Facebook
    Фото: Facebook
    Фото: Facebook

    Як правило, райдуга з'являється пізньою весною та влітку після дощу. Пізньої осені та взимку побачити веселку майже неможливо, це рідкісне явище.

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    Теги: Закарпаття природа
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    На Закарпатті зафіксували рідкісне природне явище