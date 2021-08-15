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    Український телеведучий оприлюднив фото з Кіркоровим

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    Остапчук з дружиною не приховують дружніх відносин із Кіркоровим - Український телеведучий оприлюднив фото з Кіркоровим
    Остапчук з дружиною не приховують дружніх відносин із Кіркоровим
    Фото: Володимир Остапчук/ Instagram

    Володимир Остапчук повечеряв із російським артистом, визнаним загрозою національній безпеці України

    Відомий український телеведучий Володимир Остапчук та його дружина, юрист Кристина Гірник, вирушили у відпустку до Греції, де зустріли російського виконавця Філіпа Кіркорова, який перебуває в чорному списку України і не може відвідувати її територію.

    Українські селебреті повечеряли з Кіркоровим, визнаним загрозою національній безпеці України. Спільні фото зі співаком ведучий оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

    Остапчук опублікував фото і подякував співаку за дружний вечір.

    «Спасибі, Філіпе Кіркоров, за цей теплий, дружній вечір», – підписав шоумен знімок.

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    Наприкінці липня стало відомо, що СБУ вивчає діяльність Кіркорова щодо заподіяння шкоди держбезпеці України.

    Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше розповідав, що не бачить можливості позбавити Кіркорова звання «Народний артист України». Міністр вважає, що забрати звання у всіх, хто відзначився заявами проти України, небезпечно.

    Кіркоров має звання народного артиста України, яке йому присвоїв тодішній президент Віктор Ющенко за продюсування виступу співачки Ані Лорак на пісенному конкурсі «Євробачення».

    Нагадаємо, 26 червня міністерство культури та інформаційної політики України виключило російського співака Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці. Прізвище артиста прибрали з переліку на підставі звернення Служби безпеки України.

    Внесли ж його до «чорного списку» лише за два дні до того, 24 червня.

    Теги: артист Instagram
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    Український телеведучий оприлюднив фото з Кіркоровим