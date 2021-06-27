Більше не ворог? Кіркорова виключили зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Кіркоров щорічно незаконно гастролює в окупованому Криму, хизується цим, називає Крим російським та дякує Путіну за окупацію

Міністерство культури прибрало прізвище російського артиста з переліку на вимогу СБУ

Міністерство культури та інформаційної політики України виключило російського співака Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці. Про це ідеться на сайті відомства.

Зазначається, що прізвище артиста прибрали з переліку на підставі звернення Служби безпеки України.

«Обидва накази, як про включення, так і скасування включення, видані на підставі відповідних листів СБУ. Вони згідно до ст. 15 закону Про кінематографію передбачають безумовність дій МКІП щодо включення чи виключення громадян іноземних держав з переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці. Включаючи чи виключаючи тих чи інших осіб з переліку міністерство здійснює лише адміністративну технічну дію щодо оприлюднення у визначений законодавством спосіб рішення компетентних органів (у даному разі СБУ) щодо кваліфікування дій іноземних громадян, які призводять до їх включення до переліку осіб що становлять загрозу національній безпеці», – ідеться у повідомленні.

У Мінкульті також наголошують, що як причини включення, так і підстави для виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах не зазначає.

Тож відтепер Філіпу Кіркорову знову можна приїздити в Україну. Так само дозволяється трансляція контенту за його участі на телебаченні та радіо.

«Кіркоров щорічно незаконно гастролює в окупованому Криму, хизується цим, називає Крим російським та дякує путіну за окупацію. Він неприхований ворог України, який був би радий нашому знищенню. Я переконаний, що СБУ «дала задню» виключно під тиском президента, який є давнім другом Кіркорова», – написав активіст Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло російського співака Філіпа Кіркорова до переліку людей, які створюють загрозу національній безпеці України. 11 червня до них надійшов лист від СБУ щодо Кіркорова. А відповідним наказом МКІП від 22 червня його внесли у цей список.

У СБУ пояснили, що рекомендували внести Кіркорова у «чорний список» Мінкульту через неодноразові концерти та заяви, де він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією та заявляв, що півострів є «частиною РФ». Окрім того, він регулярно виступав в окупованому Криму, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

Як повідомляє проєкт «Крим.Реалії», Кіркоров регулярно відвідує окупований півострів з порушенням українського законодавства. Зокрема, його там помічали у жовтні 2020 року в компанії «прем'єр-міністра» Криму Сергія Аксьонова.

У січні 2021-го Кіркорову заборонили в'їзд у Литву за публічне виправдання окупації Росією Криму.

Там зазначили, що цей виконавець своїми неодноразовими відвідуваннями окупованого Криму «свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України й у такий спосіб незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації».

Попри це Філіп Кіркоров наразі має звання народного артиста України. У лютому міністр культури Олександр Ткаченка заявив в інтерв'ю BBC, що теоретично у нього можна забрати це звання, однак зазначив, що він отримав його «за заслуги».