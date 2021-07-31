СБУ вивчає діяльність Кіркорова щодо заподіяння шкоди держбезпеці України (документ)

Філіп Кіркоров неодноразово висловлювався на підтримку анексії Криму Росією та заявляв, що півострів є «частиною РФ»

У спецслужбі зазначили, що 7 червня на три роки заборонили в’їзд російському «поп-королю» на територію України

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що його відомство додатково вивчає діяльність російського співака Філіпа Кіркорова щодо заподіяння шкоди держбезпеці України. Про це керівник спецслужби 22 липня поінформував Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова і авторів депутатського запиту, повідомляє «Главком».

У листі Баканов додав, що 7 червня 2021 року СБУ заборонила Кіркорову в’їзд на територію України терміном на три роки. Водночас голова СБУ зіслався на сайт міністерства культури та інформаційної політики, на якому 24 червня з’явилося повідомлення про «наявність судових прецедентів щодо розгляду стрічок за участі Філіпа Кіркорова». Це означає, що заборона не поширюється на аудіовізуальні твори за участі російського співака.

(для перегляду натисніть на зображення)

Станом на 31 липня прізвище Кіркорова відсутнє у списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. Перелік осіб оприлюднюється на сайті мінкульту.

Раніше повідомлялося, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше розповідав, що не бачить можливості позбавити Кіркорова звання «Народний артист України». Міністр вважав, що забрати звання у всіх, хто відзначився заявами проти України, небезпечно.

Кіркоров має звання народного артиста України, яке йому присвоїв тодішній президент Віктор Ющенко за продюсування виступу співачки Ані Лорак на пісенному конкурсі «Євробачення».

Нагадаємо, 26 червня міністерство культури та інформаційної політики України виключило російського співака Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці. Прізвище артиста прибрали з переліку на підставі звернення Служби безпеки України.

Внесли ж його до «чорного списку» лише за два дні до того, 24 червня.

У СБУ пояснили, що рекомендували внести Кіркорова у «чорний список» Мінкульту через неодноразові концерти та заяви, де він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією та заявляв, що півострів є «частиною РФ». Окрім того, він регулярно виступав в окупованому Криму, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

Зокрема, його там помічали у жовтні 2020 року в компанії «прем'єр-міністра» Криму Сергія Аксьонова.

У січні 2021-го Кіркорову заборонили в'їзд у Литву за публічне виправдання окупації Росією Криму. Там зазначили, що цей виконавець своїми неодноразовими відвідуваннями окупованого Криму «свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України й у такий спосіб незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації».

Як вже передавав «Главком», Кіркоров знявся у пропагандистському багатосерійному телефільмі «Паломниця» Оксани Марченко, куми Володимира Путіна й дружини Віктора Медведчука.