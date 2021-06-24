Кіркоров потрапив до «чорного списку» СБУ та Мінкультури України

Громадянина РФ, співака та продюсера Філіпа Кіркорова офіційно оголошено одним з тих, хто загрожує національній безпеці України

«Становить загрозу національній безпеці»

Громадянина РФ, співака та продюсера Філіпа Кіркорова офіційно оголошено одним з тих, хто загрожує національній безпеці України. Відповідна інформація ввечері у середу, 23 червня 2021 року, з'явилася на сайті Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) України.

«11 червня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича», – зазначили у відомстві.

Після цього, наказом МКІП від 22 червня Кіркорова було включено до згаданого переліку.

Згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» когось до таких списків Міністерство не наділено.

Процедура здійснюється автоматично.

Міністерство лише здійснює оприлюднення переліку і оновлення.

З повною версією Переліком культурних діячів з країни–агресора, які становлять загрозу національній безпеці України, можна ознайомитися за цим посиланням.

Наразі там нараховується 201 особа.

Як вже передавав «Главком», Кіркоров знявся у пропагандистському багатосерійному телефільмі «Паломниця» Оксани Марченко, куми Володимира Путіна й дружини Віктора Медведчука.

При цьому Філіп Кіркоров всупереч позиції депутатів Верховної Ради досі є народним артистом України.

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