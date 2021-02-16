Ткаченко пояснив, чому Кіркоров та Ані Лорак й досі народні артисти України

Ткаченко наголосив, що теоретично забрати у Кіркорова звання народного артиста України можна

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує окупацію Криму, й досі «народний артист України». Міністр культури Олександр Ткаченко впевнений, що позбавити звання можна, однак це матиме негативні наслідки. Про це він розповів в інтерв’ю ВВС.

Ткаченко наголосив, що теоретично забрати у Філіпа Кіркорова звання народного артиста України можна. Проте він пояснив, що тоді доведеться переглянути державні нагороди інших митців. Наприклад, Алі Лорак, яка також досі залишається народною артисткою України.

«Це звання надавалося колись, напевно, за його заслуги, коли він Ані Лорак возив на «Євробачення». І тут ми ступаємо на тонкий лід, бо народних артистів у нас чимало. Я так думаю, що й Лорак – якась заслужена артистка (у 2008 році президент Віктор Ющенко своїм указом надав співачці звання народної артистки України – ред.). Я перепрошую, що таке скажу, але різниці між Кіркоровим і Ані Лорак не бачу. Тому в даному випадку складно пояснити, чому в когось забирати, а в когось – ні», – сказав Ткаченко.

Міністр культури додав, що забрати звання у всіх, хто відзначився заявами проти України небезпечно, адже ми живемо в демократичному суспільстві.

«Безпрецедентне до цього моменту рішення щодо санкцій проти каналів і рішення, яким ми збираємося наздоганяти тих, хто комусь не подобається, – це зовсім різні речі», – зауважив Ткаченко.

Нагадаємо, почесний титул Кіркоров отримав 2008 року від президента Віктора Ющенка «за вагомий особистий внесок у розвиток культурно-мистецьких зв’язків України й Росії». Тоді музикант підтримав Україну та виступив продюсером співачки Ані Лорак на конкурсі Євробачення-2008.

Наразі Кіркорову на п'ять років заборонили в’їзд у Литву. Міністерство внутрішніх справ Литви внесло його в список «нев’їзних». Причиною рішення стали гастролі артиста в Криму, який перебуває під окупацією Росії.