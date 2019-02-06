В Антверпені пограбували банк в кращих традиціях голлівудських блокбастерів. Фотогалерея



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Під час розслідування стало ясно, що зловмисники проникли в банківське сховище, проривши чотириметровий тунель

Поліція бельгійського міста Антверпен повідомила про те, що було пограбоване одне зі сховищ банку, що обслуговує найбільший алмазний ринок світу. Причому, пограбування було скоєне в кращих традиціях голлівудських блокбастерів: злодії пробралися в сховище через каналізацію, викопавши дірку в підлозі.

Охоронна компанія, яка співпрацює з банком BNP Paribas Fortis, підняла тривогу о 13:34 минулої неділі. Коли на місце події прибула поліція, вона виявила, що близько 30 сейфів, де зберігалися алмази, виявилися порожніми.

Під час розслідування стало ясно, що зловмисники проникли в банківське сховище, проривши чотириметровий тунель від будинку, через дорогу від банку, до міської каналізації. Вночі з суботи на неділю злодії забралися в каналізаційну трубу, по якій доповзли до банку. Потім вони прокопали ще близько 4 метрів, пробили підлогу в сховище і очистили банківські комірки.

Хоч вартість викрадених коштовностей поки не повідомляється, біля банку почали збиратися стурбовані клієнти.

Джерело: trinixy.ru