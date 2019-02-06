У Києві затримали крадія, який «працював» у маршрутці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисника затримав інший пасажир маршрутки Фото: Нацполіція

Скориставшись тим, що пасажирка відволіклася, спритник викрав із кишені мобільний телефон

До поліцейських надійшло повідомлення про скоєння крадіжки у громадському транспорті на вулиці Малиновського в Оболонському районі. За викликом прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, на місці події оперативники з’ясували, що у маршрутці зловмисник непомітно для власниці витягнув із куртки ґаджет і швидко вийшов. Його дії помітив інший пасажир, який наздогнав та затримав зловмисника при спробі втекти і позбутися вкраденого. Потерпіла впізнала свій телефон і чоловіка, який стояв поряд із нею в автобусі.

Зловмисником виявився 43-річний киянин, неодноразово судимий за майнові злочини, який півроку тому звільнився з місць позбавлення волі.

За даним фактом слідчими Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинене порушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.