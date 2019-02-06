  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві затримали крадія, який «працював» у маршрутці

    • Розсилка
    Зловмисника затримав інший пасажир маршрутки - У Києві затримали крадія, який «працював» у маршрутці
    Зловмисника затримав інший пасажир маршрутки
    Фото: Нацполіція

    Скориставшись тим, що пасажирка відволіклася, спритник викрав із кишені мобільний телефон

    До поліцейських надійшло повідомлення про скоєння крадіжки у громадському транспорті на вулиці Малиновського в Оболонському районі. За викликом прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, на місці події оперативники з’ясували, що у маршрутці зловмисник непомітно для власниці витягнув із куртки ґаджет і швидко вийшов. Його дії помітив інший пасажир, який наздогнав та затримав зловмисника при спробі втекти і позбутися вкраденого. Потерпіла впізнала свій телефон і чоловіка, який стояв поряд із нею в автобусі. 

    Зловмисником виявився 43-річний киянин, неодноразово судимий за майнові злочини, який півроку тому звільнився з місць позбавлення волі.

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві затримали крадія, який «працював» у маршрутці
    У Києві затримали крадія, який «працював» у маршрутці
    У Києві затримали крадія, який «працював» у маршрутці
    У Києві затримали крадія, який «працював» у маршрутці

    За даним фактом слідчими Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинене порушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Читайте також
    Київ кримінал телефон пограбування поліція кияни злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ