В Маріуполі знайшли схрон зі зброєю: понад 1600 гранат, патрони та пістолети (Фото)

Солідний арсенал зброї невідомці заховали в покинутій будівлі

У Приморському районі Маріуполя правоохоронці виявили великий схрон зброї та боєприпасів у покинутій будівлі.

«У ході перевірки оперативної інформації виявлено великий схрон зброї та боєприпасів, у якому знаходилось понад 1600 гранат РГД-5 та Ф-1, дві тисячі освітлювальних ракет, 1060 запалів УЗРГМ, 2 крупнокаліберних стволи, 61 пістолет Макарова, а також 124 ящики патронів калібру 7,62 та 14,5», – йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Генерального прокурора .

Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють осіб, яким належить зброя та боєприпаси. Також відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Раніше, на Київщині ділки організували нелегальний бізнес: збували гранатомети, кулемети, автомати. До складу злочинної групи входив колишній співробітник спецзагону МВС України.

Їх затримали під час збуту ручного протитанкового гранатомета за $1800. Раніше оперативники задокументували факт збуту вказаними особами автомату АКС-74У з набоями за 84 тис. грн.