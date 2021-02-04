  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    В Маріуполі знайшли схрон зі зброєю: понад 1600 гранат, патрони та пістолети (Фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Маріуполі знайшли схрон зі зброєю: понад 1600 гранат, патрони та пістолети (Фото)
    Фото: ОГП

    Солідний арсенал зброї невідомці заховали в покинутій будівлі

    У Приморському районі Маріуполя правоохоронці виявили великий схрон зброї та боєприпасів у покинутій будівлі. 

    «У ході перевірки оперативної інформації виявлено великий схрон зброї та боєприпасів, у якому знаходилось понад 1600 гранат РГД-5 та Ф-1, дві тисячі освітлювальних ракет, 1060 запалів УЗРГМ, 2 крупнокаліберних стволи, 61 пістолет Макарова, а також 124 ящики патронів калібру 7,62 та 14,5», – йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Генерального прокурора  .

    Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють осіб, яким належить зброя та боєприпаси. Також відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    В Маріуполі знайшли схрон зі зброєю: понад 1600 гранат, патрони та пістолети (Фото)
    В Маріуполі знайшли схрон зі зброєю: понад 1600 гранат, патрони та пістолети (Фото)
    В Маріуполі знайшли схрон зі зброєю: понад 1600 гранат, патрони та пістолети (Фото)
    В Маріуполі знайшли схрон зі зброєю: понад 1600 гранат, патрони та пістолети (Фото)
    В Маріуполі знайшли схрон зі зброєю: понад 1600 гранат, патрони та пістолети (Фото)
    В Маріуполі знайшли схрон зі зброєю: понад 1600 гранат, патрони та пістолети (Фото)

    Раніше, на Київщині ділки організували нелегальний бізнес: збували гранатомети, кулемети, автоматиДо складу злочинної групи входив колишній співробітник спецзагону МВС України.

    Їх затримали під час збуту ручного протитанкового гранатомета за $1800. Раніше оперативники задокументували факт збуту вказаними особами автомату АКС-74У з набоями за 84 тис. грн.

    Теги: Маріуполь МВС кримінал зброя Офіс Генерального прокурора боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies