Бойовики на Донбасі готують до війни понад 100 українських дітей

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність

Підлітків на окупованих територія Донбасу масово втягують у до участі у незаконних військових формувань РФ.

Українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом підготовки дітей на окупованих територіях Донеччини до участі у бойових діях.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Кримінальне провадження розпочато за втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

«З 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях. Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України», – йдеться у повідомленні.

Всього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи «Молода Гвардія Донбаса», «Амазонки», «Патріот», «Бастіон», а також «Степові Вовки».

За даними правоохоронців, з початку війни на Донеччині учасниками незаконних військових формувань РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей.