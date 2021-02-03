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    Бойовики на Донбасі готують до війни понад 100 українських дітей

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    Бойовики на Донбасі готують до війни понад 100 українських дітей
    Фото: Офіс Генерального прокурора

    Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність

    Підлітків на окупованих територія Донбасу масово втягують у до участі у незаконних військових формувань РФ.

    Українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом підготовки дітей на окупованих територіях Донеччини до участі у бойових діях.

    Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

    Кримінальне провадження розпочато за втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

    «З 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях. Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України», – йдеться у повідомленні.

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    Бойовики на Донбасі готують до війни понад 100 українських дітей
    Бойовики на Донбасі готують до війни понад 100 українських дітей
    Бойовики на Донбасі готують до війни понад 100 українських дітей
    Бойовики на Донбасі готують до війни понад 100 українських дітей
    Бойовики на Донбасі готують до війни понад 100 українських дітей
    Бойовики на Донбасі готують до війни понад 100 українських дітей

    Всього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи «Молода Гвардія Донбаса», «Амазонки», «Патріот», «Бастіон», а також «Степові Вовки».

    За даними правоохоронців, з початку війни на Донеччині учасниками незаконних військових формувань РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас діти війна Офіс Генерального прокурора
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