Бойовики на Донбасі готують до війни понад 100 українських дітей
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність
Підлітків на окупованих територія Донбасу масово втягують у до участі у незаконних військових формувань РФ.
Українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом підготовки дітей на окупованих територіях Донеччини до участі у бойових діях.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Кримінальне провадження розпочато за втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.
«З 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях. Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України», – йдеться у повідомленні.
Всього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи «Молода Гвардія Донбаса», «Амазонки», «Патріот», «Бастіон», а також «Степові Вовки».
За даними правоохоронців, з початку війни на Донеччині учасниками незаконних військових формувань РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей.