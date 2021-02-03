Поліція вилучила в киянина наркотики та зброю (фото)

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі

Співробітники Шевченківського управління поліції в Києві затримали чоловіка з наркотиками та забороненими предметами. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Слідчі спільно з оперативними співробітниками провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

«У ході слідчих дій у квартирі, що на вулиці Симиренка, ми виявили та вилучили електронні ваги, сім поліетиленових пакетів з порошкоподібною речовиною, п’ять поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження, пристрої для подріблення та куріння канабісу, предмет, схожий на гладкоствольну зброю, 15 предметів, схожих на набої, багнет-ніж та страйкбольну гранату. Усі речі та речовини, які заборонені в обігу, направили на проведення експертизи. Киянина, 1983 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується два кримінальних провадження, розпочатих за частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною першою статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.