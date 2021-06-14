Чому росіян так дратує гасло «Слава Україні! Героям слава!»

Гасло дратує тих, хто вважає себе спадкоємцем СРСР, який боровся з українським націоналізмом, а точніше – з прагненням українців до незалежності

Пояснити, чому росіян так дратує слоган «Слава Україні! Героям слава!», не так вже й складно.

Ще сто років тому це вітання було в ходу у борців за незалежність української держави. Пізніше його вживали бійці Української Повстанської Армії (УПА). І з першими, і з другими воювала Червона армія.

В 2000-х роках цей лозунг увійшов в активний ужиток учасників двох українських Майданів і війни на Сході країни, а з 2018 року він став офіційним привітанням у Збройних силах України (ЗСУ) та Національної поліції. «Слава Україні! Героям слава!» – це данина пошани загиблим захисникам своєї батьківщини й тим, хто бореться за її незалежність. Хоча українці дедалі частіше вживають це вітання просто при зустрічі одне з одним.

Гасло дратує тих, хто вважає себе спадкоємцем СРСР, який боровся з українським націоналізмом, а точніше – з прагненням українців до незалежності. Воно відзеркалює бажання українців бути вільними. Перш за все, від Росії. І це прекрасно розуміє не тільки Москва.

У 1995 році президент США Білл Клінтон під час виступу в Києві вимовив «Слава Україні!».

У 2020 році це вітання публічно повторив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. І щоразу це лунало саме як підтримка суверенітету України. Яка особливо цінна для країни зараз, під час війни на Донбасі.

Джерело: блог Сергія Руденка

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