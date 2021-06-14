Мер Маріуполя не прийшов на парад до Дня визволення міста

Найбільше вразили – маріупольці, які прийшли проявити свою громадянську позицію, та створили справжнє свято. Тут, біля фронту, український прапор та вишиванка є вчинком, усвідомленим вибором Громадянина. Маріупіль досі має ключове стратегічне становище як морські ворота Приазов'я, і якщо говорити про можливий сценарій загострення на Донбасі, то сценарій номер 1 для Путіна – це захоплення Маріуполя.

Багато хто це розуміє. Люди на параді - вмотивовані, у кожного є своє чітке розуміння, чому саме вони тут. Українізація триває, дуже приємно бачити, як багато патріотів, багато молоді.

Парад був коротким, ніхто не затягував офіційну частину.

Що здивувало?

У параді не взяли участь Збройні сили України. Чимало військових прийшли на парад як приватні особи, але Міністерство оборони та Генштаб не вважають за потрібне направити хоча б взвод та пару машин пройти в такий день центральною вулицею міста, у звільненні якого ЗСУ брали активну участь, в кінці кінців - є загиблі військові при обороні Маіуполя, треба ж віддати їм належне. Шо там в голові керівників - важко зрозуміти, черговий приклад неадекватної реакції. Військові були обурені відсутністю ЗСУ серед учасників.

На параді не було мера міста Бойченка, якісь він знайшов причини бути відсутнім. Представник від міста був, була промова, це виглядало щиро. Але усім зрозуміло, що мер відсутній все через небажання конфліктувати з сепаратистськими настроями у місті, які ще залишаються, хоча й приховано. Так, українізація в місті посилюється, і мерія надає допомогу військовим частинам, але які можуть бути причини бути відсутнім меру в такий день?

Що б хотілось бачити на наступному параді?

1. Держава і Верховний Головнокомандувач мають докласти зусиль для протидії дезінформаційній кампанії в США, спрямованої проти полку Нацгвардії «Азов». Напередодні параду мене на три доби забанив Facebook через допис про поховання заступника командира «Азова» Олександра Павлюка. Аналогічний допис на сторінці Міністерства внутрішніх справ Facebook не видалив, ось ця публікація.

А мій допис про те саме видалили та забанили за порушення стандартів! Чому ж ці стандарти подвійні? Чому Facebook дозволяє використовувати на акаунті МВС ту саму інформацію, яку чомусь забронили мені? На цей раз я спеціально використаю фотографію яка ще вчора була розміщена на Facebook-акаунті Національної поліції, тож подивимось, як відреагує Facebook на офіційні фото державних органів.

Очевидно, що керівництво України має захищати наших військових від несправедливих претензій, які лобіює російська пропаганда. Це ж принижує нашу державу, бо «Азов» одна з наших найбоєдатніших військових частин, яка і зараз виконує важливі завдання на фронті.

2. На параді треба надавати слово тим маріупольцям, волонтерам, добровольцям, які в 14-15-му роках рішуче встали на захист України, ризикували собою для збережння України у місті. Без цього громадянського подвигу не були би такими ефективними захист та звільнення міста.

3. Дуже не вистачає історичної експозиції на площі, де на вихідних ще перед парадом усі бажаючі могли б ознайомитись з обороною Маріуполя, фактами, фото, відео. Це б багато що впорядкувало та стало б зрозумілим.

Мені здається, що пам'ять загиблих при обороні міста треба обов'язково увічнити десь у центрі міста, створити алею з портретами Героїв, які віддали свої життя. Бо у свободи є своя ціна, і всі ми маємо інколи дивитись в очі тим, хто за нашу свободу віддав все.