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    Зеленська привітала українців із Днем вишиванки зворушливим дописом (фото)

    Олена Зеленська:&nbsp;&laquo;Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про &laquo;вишитий код нації&raquo; - Зеленська привітала українців із Днем вишиванки зворушливим дописом (фото)
    Олена Зеленська: «Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про «вишитий код нації»
    фото: facebook

    Перша леді України Олена Зеленська опублікувала у соцмережах своє фото у стильній біло-блакитній вишиванці

    Олена Зеленська привітала українців із Днем вишиванки, який відзначають сьогодні, 19 травня. Відповідний допис з'явився на сторінці першої леді у Facebook.

    Перша леді наголосила, що війна наповнила День вишиванки у цьому році «новим щемливим змістом».

    «Хтось дістає її, дивом вцілілу, з шафи в зруйнованому будинку. А хтось втратив разом з будинком. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про «вишитий код нації». Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати і про обов'язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем вишиванки, друзі», – написала Зеленська.

    Олена Зеленська у вишиванці

    Олена Зеленська у вишиванці

    Нагадаємо, раніше президент України привітав громадян із Днем вишиванки, який щороку відзначається у третій четвер травня. Президент, одягнутий у вишиванку кольору хакі, оприлюднив відеозвернення до українців зі свого робочого кабінету.

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    Теги: Україна вишиванка Олена Зеленська перша леді
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    Зеленська привітала українців із Днем вишиванки зворушливим дописом (фото)