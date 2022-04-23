Олена Зеленська розказала світу про шокуючі звірства росіян в Україні

Масштаби зґвалтувань українок жахливі, їх не можна замовчувати

Перша леді України Олена Зеленська закликала не замовчувати факти зґвалтувань українських громадянок з боку російських загарбників. Говорити про це страшніше, ніж про вбивства, тому що жертви пережили жах, який можна порівняти з убивством і який у їхніх спогадах відтворюються знову і знову, наголосила вона у інтерв’ю агенції «Анадоли».

«Вбивство – це зламане життя. Згвалтування – це теж зламане життя, але після якого людина має якось жити, збирати себе частинами...», - додала вона.

Олена Зеленська зазначила, що жертвам згвалтування важче про це говорити, аніж родичам загиблих. Тому що вийти і сказати «зі мною це зробили» – це начебто знову пережити насильство.

«Тому ми так обережно відкриваємо ці факти – щоб не травмувати додатково. Але про те, що масштаби згвалтувань українок жахливими росіянами, ми зобов'язані говорити», - впевнена Олена Зеленська.

Вона наголосила, що російська армія виявилася не лише мародерами та вбивцями мирних жителів: «вона виявилася колективним маніяком, який насолоджується смаком страждань. Як і властиво маніяку, російський окупант демонструє силу над чесному бою, а відриваючись на беззахисних людях».

Перша леді повідомила, що омбудсмен України Людмила Денісова фіксує усі подібні випадки. «Відповідні органи вже знають про 25 жінок у Бучі, яких росіяни... не можу сказати солдати... нелюди... утримували примусово. В результаті 9 жінок завагітніли. Ми говоримо «жінки» – але серед них неповнолітні, фактично маленькі дівчатка!», - наголосила вона.

Зеленська продовжила тему зґвалтувань жінок України росіянами історією з Київської області, де батька сім'ї вбили, аби ґвалтувати маму. «Вони тричі поверталися, щоби це витворяти. Але жінка знайшла сили втекти, щоб врятувати дитину. Потім вона розповідала, що найбільше боялася, щоби син не побачив розстріляного у дворі тата...», – зазначила вона.

За словами чоловіка українського лідера, є також історія Тетяни з Макарова: «Її ґвалтували, а потім зарізали кадировці. Хазяйку даремно тижнями чекав собака, якого зараз нарешті взяли інші люди».

«І ще ми знаємо, як виглядають ці звірства з російської сторони. І це, можливо, найстрашніше відкриття. Було перехоплено показову розмову росіянина з дружиною, де вона прямо говорить йому «насилуй українок, тільки мені не говори». У таке важко повірити. Але днями «Радіо свобода» встановили особи обох – і росіянина, та його дружини. Вони справді існують! Справді існують люди, які так думають і так поводяться. Отже, це не «випадковість». Чи не стан афекту. Це продумане цинічне насильство. Яке повністю схвалюється частиною російського невійськового товариства», – продовжила Зеленська.

Перша леді звернулася до жінок України: «Хочу сказати всім нашим жінкам, дівчатам, які пережили подібне – ви безцінні. Ваше життя – безцінне. А те, що з вами трапилося – вина винятково озброєних збоченців. Будь ласка – не мовчіть, не тримайте болю у собі, говоріть з нами, говоріть з тими, кому довіряєте. Допоможіть нам покарати злочинців. Обіймаю кожну з вас, мої рідні. Все наше тепло та любов з вами. Ми зробимо все, щоб ви змогли відновитись та повноцінно жити далі. І жити щасливо! Бо ви гідні лише найкращого!».

У березні народний депутат Сергій Тарута розповів про масове надходження заяв про злочини сексуального характеру, вчинені російськими солдатами. Зокрема серед постраждалих 18-річна дівчина, яку окупанти ґвалтували 8 днів.

Нагадаємо, прокуратура встановила особу окупанта, який зґвалтував жінку на Київщині.

Раніше уже повідомлялося, що у населених пунктах Київської області російські окупанти масово знищували місцевих жителів, вдаючись до найжорстокіших методів. Вони вбивали, ґвалтували і грабували мирних цивільних мешканців.