Володимир Зеленський у госпіталі вручив нагороди пораненим прикордонникам (фото)

Під час зустрічі у клінічному центрі

Державні відзнаки отримали не тільки військові, але й лікарі

Президент Володимир Зеленський відвідав Головний військово-медичний клінічний центр, де зустрівся з пораненими прикордонниками. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Під час візиту Зеленський поспілкувався з головою ДПСУ Сергієм Дейнеком та керівництвом клінічного центру, поцікавився потребами в медичному напрямку, та які заходи вживаються для надання допомоги захисникам під час війни.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та відповідно до указів Президент вручив державні нагороди вісьмом прикордонникам із різних підрозділів. Вони дістали поранення у боях за Харків, Чернігів, Гостомель, а також у бойових зіткненнях із ворожими диверсійно-розвідувальними групами.

Крім того, державну нагороду отримав лікар ортопед-травматолог медичного закладу. За даними ОП, офіцер медичної служби є провідним військовим травматологом України та проводить складні операції, рятуючи життя і здоров'я захисників.

Нагороджені були відзначені медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Минулої суботи на Донеччині в районі Мар'їнки бійці прикордонного підрозділу учора ввечері, 30 березня, зірвали ворожу спробу прихованої атаки.

Раніше стало відомо, що український прикордонник Роман Грибов, який прославився на увесь світ фразою про «російський воєнний корабель», отримав відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».