На Донеччині прикордонники накрили вогнем ворога (фото)

Прикордонники виявили російську піхоту, яка просувалася в напрямку позиції

Ворог атакував прикордонний підрозділ майже 40 разів

На Донеччині в районі Мар'їнки бійці прикордонного підрозділу учора ввечері, 30 березня, зірвали ворожу спробу прихованої атаки. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Прикордонники виявили російську піхоту, яка просувалася в напрямку позиції.

«Прикордонники виявили ворожу піхоту, яка приховано просувалася в напрямку позиції бійців Збройних Сил України. Військовослужбовці Держприкордонслужби гостинно пригостили загарбників вогнем з автоматичних гранатометів і кулеметів. Після цього ворог заліг – навічно», – йдеться у повідомленні.

За минулі 35 днів з початку повномасштабної агресії РФ проти України, ворог атакував згаданий прикордонний підрозділ майже 40 разів – артилерією, мінометами, піхотою, танками і авіацією.

Проте прикордонники разом із побратимами з інших складових Сил оборони України мужньо тримають свої позиції і наносять противнику значних втрат в живій силі, бронетехніці, а днями збили безпілотник рашистів.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили від рашистів п'ять населених пунктів у Запорізькій області. До відома, на Київщині територіальна оборона знищила п'ять одиниць ворожої техніки та особовий склад.