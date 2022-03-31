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    Події в Україні

    На Донеччині прикордонники накрили вогнем ворога (фото)

    Прикордонники виявили російську піхоту, яка просувалася в напрямку позиції - На Донеччині прикордонники накрили вогнем ворога (фото)
    Прикордонники виявили російську піхоту, яка просувалася в напрямку позиції
    фото: Державна прикордонна служба України

    Ворог атакував прикордонний підрозділ майже 40 разів

    На Донеччині в районі Мар'їнки бійці прикордонного підрозділу учора ввечері, 30 березня, зірвали ворожу спробу прихованої атаки. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

    Прикордонники виявили російську піхоту, яка просувалася в напрямку позиції.

    «Прикордонники виявили ворожу піхоту, яка приховано просувалася в напрямку позиції бійців Збройних Сил України. Військовослужбовці Держприкордонслужби гостинно пригостили загарбників вогнем з автоматичних гранатометів і кулеметів. Після цього ворог заліг – навічно», – йдеться у повідомленні.

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    На Донеччині прикордонники накрили вогнем ворога (фото)
    На Донеччині прикордонники накрили вогнем ворога (фото)
    На Донеччині прикордонники накрили вогнем ворога (фото)

    За минулі 35 днів з початку повномасштабної агресії РФ проти України, ворог атакував згаданий прикордонний підрозділ майже 40 разів – артилерією, мінометами, піхотою, танками і авіацією.

    Проте прикордонники разом із побратимами з інших складових Сил оборони України мужньо тримають свої позиції і наносять противнику значних втрат в живій силі, бронетехніці, а днями збили безпілотник рашистів.

    Нагадаємо, ЗСУ звільнили від рашистів п'ять населених пунктів у Запорізькій області. До відома, на Київщині територіальна оборона знищила п'ять одиниць ворожої техніки та особовий склад.

    Теги: росія окупанти Держприкордонслужба війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    На Донеччині прикордонники накрили вогнем ворога (фото)