  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний

    Прикордонники та ЗСУ тримають оборону Зміїного - Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний
    Прикордонники та ЗСУ тримають оборону Зміїного
    архівне фото з відкритих джерел

    Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї

    Острів Зміїний атакували з російських кораблів. Про це повідомляють сухопотні війська ЗСУ у Facebook.

    Зазначається, що окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.

    «Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ «Москва» та «Василий Быков»», – заявили у штабі.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).

    Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

    Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

    Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

    Читайте також:
    Теги: прикордонники Росія окупанти напад ВМС флот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний