Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний

Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї

Острів Зміїний атакували з російських кораблів. Про це повідомляють сухопотні війська ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.

«Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ «Москва» та «Василий Быков»», – заявили у штабі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).

Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

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