Зеленський нагородив заглиблих курсантів і екіпаж АН-26



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Указ про нагородження підписаний 6 жовтня

Президент посмертно нагородив 26 військовослужбовців та одного курсанта, який вижив

Президент Володимир Зеленський нагородив 26 загиблих та одного курсанта, який вижив у катастрофі АН-26, медаллю «За військову службу в Україні». Відповідний указ №421/2020 оприлюднений 6 жовтня на сайті президента.

Згідно з указом, військовослужбовці нагороджені посмертно «за самовіддане служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку».

Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, у Харкові відбулася церемонія прощання з курсантами.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.